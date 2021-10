Camicia, gilet maschile e, perchè no, anche la cravatta: i pezzi più iconici dello stile manlike sono pronti a regalarci un look favoloso. Lasciatevi tentare

Come mixare i classici capi del guardaroba maschile per ottenere un outfit stiloso da poter sfoggiare in ufficio come nel tempo libero?

L'ispirazione giusta ce la fornisce la blogger Füsun Lindner, immortalata durante la fashion week per le strade di Parigi con un look manlike tutto da copiare.

Protagonisti guarda caso alcuni dei pezzi must have dell'autunno 2021, come ad esempio il gilet in maglia lavorata, un vero passe-partout anche su un completo elegante. Mixandolo con una camicia bianca e un paio di pantaloni a vita alta con le pinces la resa chic è garantita. Il tocco in più? Aggiungete una cravatta nera come fa lei e sarete impeccabili.

Per quanto riguarda le scarpe da abbinarci sono perfette le pumps in pelle con tacco alto ma se preferite essere più comode andranno benissimo anche dei mocassini in vernice.

Vi è venuta una pazza pazza voglia di rubarle l'idea? Per farlo vi basta seguire i nostri consigli di shopping che trovate qui sotto!

Cappotto a vestaglia COS

Camicia bianca in cotone TORY BURCH

Gilet in lana con scollo a V COMMA

Pantaloni a vita alta con pinces LANACAPRINA

Cravatta in satin H&M

Pumps di pelle GUESS

Shopper OVS

Cintura con fibbia dorata & OTHER STORIES

