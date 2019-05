La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback sfoggia un look primaverile che mixa due maxi trend di stagione.



16 anni, un viso dolcissimo e una bellezza un po' nordica ereditata da mamma Filippa Lagerback, Stella Bossari è una delle millenials da tenere di sicuro d'occhio.

Una vita come quella di tante ragazze come lei, spesa tra l'amata famiglia, gli amici e lo studio, lontano dai riflettori e che l'ha vista solo di recente salire alla ribalta (galeotta fu la proposta del papà Daniele a mamma Filippa durante il GF Vip) ma che non l'ha cambiata.

Una ragazza che comunica spontaneità e dolcezza,che ha colpito molte delle sue coetanee anche sui social (su IG il suo porfilo raccoglie 118mila follower).

Come tutte le sedicenni, il suo stile è un mix di streetwear e pezzi più eleganti.

Come il look che ci ha ispirato:





Un abito romantico a pois con cintura in vita e volant sulla gonna, un pezzo must have perfetto per la primavera.

Il tocco speciale? L'abbinamento con uno dei grandi trend di stagione: gli stivali effetto snake.

Un connubio che potrebbe sembrare azzardato ma che, grazie alla scelta dei colori, è perfettamente bilanciato!

Noi lo vediamo bene con l'aggiunta di un paio di occhiali da sole round e gioielli in argento semplici ma luminosi. Infine per dare un pizzico di colore, basta aggiungere una borsa a tracolla in una nuance pastello: magari azzurro polvere!

Ecco i capi per replicare il look di Stella Bossari:

MISS GUIDED Abito corto a pois con cinturina in vita.

Credits: zalando.it





BIANCA DI Stivali over the knee in pelle stampa rettile.

Credits: zalando.it





CHANEL Occhiali da sole tondi con montatura in metallo.

Credits: chanel.com





MABINA GIOIELLI Anello con stellina con zirconi.

Credits: mabina.it





COCCINELLE Mini bag Fauve a tracolla in pelle color carta da zucchero.

Credits: coccinelle.com





KIDULT Bracciale della collezione LOVE con messaggio.

Credits: discoverkidult.com