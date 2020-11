Quando pensate al piumino vi vengono in mente solo outfit super easy? Sbagliato: mixatelo così per una look decisamente più cool!

Se pensate che il piumino sia un capospalla prettamente sportivo/casual, il look dell'influencer Jacqueline Zelwis vi farà senz'altro ricredere. La blogger tedesca ci mostra infatti come abbinarlo ad hoc per ottenere una mise daily semplice ma al tempo stesso super chic.

Lei sceglie un modello oversize blu scuro di Max Mara e lo mixa con una palette a tinte neutre: una bella maglia in cashmere a dolcevita, pantaloni panna e un paio di stivaletti chiari, il tutto en pendant. Per dare un tocco sofisticato in più indispensabile una It bag dal gusto ladylike come la borsa a mano stampa cocco di Ferragamo e occhiali da sole scuri.

Il risultato? Un outfit sicuramente caldo e comfy, l'ideale quindi per affrontare le giornate più fredde dell'anno, ma con un twist!

Ecco i capi e gli accessori su cui puntare a occhi chiusi per rubarle l'idea in modo facile e veloce.

Piumino in tela antigoccia MAX MARA The Cube

Credits: it.maxmara.com

Dolcevita in cashmere FALCONERI

Credits: it.falconeri.com

Pantaloni bianchi UNIQLO

Credits: uniqlo.com

Stivaletti texani ZARA

Credits: zara.com

Borsa a mano stampa cocco FERRAGAMO STUDIO

Credits: ferragamo.com

Occhiali da sole MANGO

Credits: shop.mango.com