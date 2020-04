I pantaloni della tuta sono diventati protagonisti indiscussi in questo periodo di quarantena: ecco un'idea per sfruttarli al meglio!

Vi avevamo già avvisate: i pantaloni della tuta o track pants sono IL capo più gettonato del momento.

Sarà che in quarantena non abbiamo troppa voglia di pensare ad abbinamenti complicati ma cerchiamo piuttosto qualcosa di super comodo e pratico da indossare al mattino (a volte bisogna sforzarsi anche solo per togliersi il pigiama!)

Sta di fatto che il risultato, mixandoli opportunamente, può essere decisamente cool, il che non ci dispiace affatto.

*** Ecco 4 combo con i pantaloni della tuta da provare ***

Un'idea in più per sfruttarli arriva dallo street style con questo outfit pensato per il periodo ma che potremo tranquillamente sfoggiare anche post emergenza.

La buona riuscita dell'outfit richiede la scelta di un paio di joggers dalla linea essenziale, da abbinare con un paio di sneakers bianche e un blusa effetto bomber con la zip dalla fantasia colorata. Un paio di occhiali da sole scuri e il gioco è fatto. Facile, no?

Ecco i consigli di shopping per replicare in un lampo questo look!

Pantaloni con coulisse MANGO

Credits: shop.mango.com

Bomber a fiori SPRINGFIELD

Credits: zalando.it

Sneakers bianche ADIDAS

Credits: adidas.it

Borsa a mano COCCINELLE

Credits: coccinelle.com

Occhiali da sole ZARA

Credits: zara.com