La stilosa wedding planner ci suggerisce un look con i pantaloni di pelle da rubare al volo

Se i pantaloni in pelle nera vi sembrano un po' too much per tutti i giorni, il look di Alessandra Grillo vi farà senz'altro cambiare idea.

La famosa wedding & event planner (ha organizzato, tanto per dirne uno, il matrimonio dei Ferragnez) ha da sempre buon gusto negli abbinamenti e lo spesso e volentieri.

Eccola all'inaugurazione del flagship store di Coccinelle in Corso Vittorio Emanuele II a Milano con un outfit tutto da copiare!





Alessandra ci dimostra come i non sempre facilissimi leather pants, sdrammatizzati a dovere con capi basic come un pullover a girocollo e un cappotto nero passe-partout, possano diventare decisamente chic, anche di giorno.

Gli accessori giusti per dare un tocco di luce e spezzare il total black? Pumps pitonate sui toni del beige, la tracolla Zaniah di Coccinelle in pelle bianca, una manciata di bracciali gold e il look è servito.

Volete replicarlo? Questi sono i pezzi must da avere!





Maglia a girocollo FALCONERI

Credits: it.falconeri.com





Pantaloni di pelle TWINSET MILANO

Credits: it.twinset.com





Pumps snake GIANVITO ROSSI

Credits: mytheresa.com





Tracolla Zaniah Mini COCCINELLE

Credits: coccinelle.com





Bracciale dorato STROILI

Credits: stroilioro.com





Cappotto MAX&CO.

Credits: it.maxandco.it