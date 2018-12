Per una Vigilia di Natale super cool, non ci resta che farci consigliare da lei

Un look last minute per una Vigilia di Natale all'insegna dello stile?

Appena abbiamo visto questo tailleur rosso su Olivia Palermo ci è sembrato assolutamente perfetto per l'occasione. Non trovate?

La trendsetter americana poi lo abbina con tutto lo charme che la contraddistingue: pochi accessori chic e il vostro outfit sarà assolutamente F-A-V-O-L-O-S-O





Pezzo chiave della mise, neanche a dirlo, il completo sartoriale. Che mixato con una semplicissima maglia nera a girocollo e un paio di décolleté diventa un alleato prezioso da indossare anche nelle serate più eleganti.

Tocco finale una party bag scintillante, proprio come la clutch di Jimmy Choo con stelline gold, e un orologio raffinato come il modello firmato Trussardi.

Ecco i pezzi top da avere per rubarle l'idea!

Blazer sartoriale FORTE FORTE

Credits: farfetch.com





Pantaloni flare VALENTINO

Credits: farfetch.com





Maglia a girocollo INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com





Orologio in pelle stampa cocco TRUSSARDI

Credits: trussardi.com





Clutch gold con stelline e strass JIMMY CHOO

Credits: jimmychoo.com









Pumps in suede SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com