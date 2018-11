L'attrice siciliana li mixa in maniera perfetta: ecco come rubarle l'idea

Che gli stivali cuissardes, specialmente quelli con tacco alto, non siano facilissimi da indossare di giorno è innegabile. Ma scommettiamo che con il giusto abbinamento non sembreranno più così too much?

Miriam Leone ha centrato in pieno l'obiettivo, sdrammatizzandoli ad hoc con l'aiuto di pochi capi casual e un pizzico di ironia.

Pronte a ispirarvi al suo stile?









@Instagram

L'attrice siciliana ha scelto un paio di stivali sopra il ginocchio di Santoni in morbida nappa color tortora: una nuance decisamente più soft per il giorno e meno "impattante" rispetto al nero.

Abbinateci un maxi pullover in cashmere caldo e avvolgente e una gonna corta di seta avorio in stile lingerie, per aggiungere un tocco sensuale all'insieme.

Una tracolla in velluto burgundy, orecchini a cerchio e occhiali scuri, e il look è servito.





Maxi pull in cashmere a dolcevita FALCONERI

Credits:it.falconeri.com





Gonna in sete e pizzo INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com









Stivali cuissardes in nappa SANTONI

Credits: santonishoes.com









Occhiali da sole con lenti sfumate GUCCI

Credits: gucci.com













Tracolla in velluto con strass NALì

Credits: nalishop.it





Orecchini a cerchio ATELIER VM

Credits: ateliervm.com