Melissa Satta ci conquista con il suo look fresco e colorato, la soluzione ideale per il mare: abito-camicia stampato, shorts in denim e accessori cool

Avete in programma una gita in barca o un aperitivo al tramonto in spiaggia e non sapete cosa indossare?

Il look sfoggiato da Melissa Satta è la risposta a tutti i vostri dubbi.

La showgirl in vacanza alle Baleari ha puntato su un abito camicia rigato giocato su tonalità fluo di CHANGIT by Melissa Satta, la sua linea di costumi e beachwear.

Certo, si puà anche indossare come vestito ma Melissa ci ha dato un'ottimo trick di styling: lo si lascia sbottonato in fondo e si indossa con una cintura cuoio in vita e sotto con un bel paio di shorts in denim.

Se voleste aggiungere una borsa e un paio di scarpe, vi suggeriamo di puntare su una bag in raffia, grande must di stagione, e dei sandaletti in pelle bianca, rigorosamente flat.

Coloratissimi gli accessori: dall'iconica cavigliera con conchiglie ai bracciali con charms multicolor, potete davvero sbizzarrirvi.





Camicione rigato CHANGIT BY MELISSA SATTA

Credits: changit.it





Shorts in denim bianco MANGO

Credits: shop.mango.com





Cintura cuoio ISABEL MARANT

Credits: net-a-porter.com





Borsa tonda in rafia KAYU

Credits: net-a-porter.com





Cavigliera con conchiglie TOPSHOP

Credits: topshop.com





Sandali di pelle con listini incrociati GIOSEPPO

Credits: gioseppo.com





Bracciale con charms colorati SWAROVSKI

Credits: swarovski.com