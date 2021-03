In attesa di vederla sul palco dell'Ariston nei panni di co-conduttrice del Festival di Sanremo, abbiamo rubato il look alla bella Matilde Gioli: ecco come replicare il suo outfit in poche mosse!

Matilde Gioli sarà tra le conduttrici femminili della nuova edizione del Festival di Sanremo, al via a partire da domani, martedì 2 Marzo. E noi - lo confessiamo- non vediamo l'ora di scoprire quali abiti favolosi avrà scelto di indossare sul celebre palco dell'Ariston per la sua prima avventura sanremese.

Nell'attesa di poterla ammirare in tutto il suo splendore, abbiamo sbirciato sul suo profilo Instagram e ci siamo innamorate a prima vista di questo total look firmato Max&Co. che l'attrice ha sfoggiato qualche mese fa ma che, credete a noi, è più attuale che mai!

Sì, perchè i colori sorbetto saranno ovviamente protagonisti assoluti della primavera 2021 e il suo abito a chemisier in raso di seta verde menta ci sembra perfetto per inaugurare la bella stagione con lo stile giusto. Se ciò non bastasse a convincervi ad acquistarlo, sappiate che è anche in sconto al 50% sul sito del brand (ma correte perchè le ultime taglie vanno sold out molto velocemente!).

Come abbinarlo? Proprio come ci insegna Matilde, che domande! Con un cappotto bianco (ma in primavera potrete tranquillamente optare per un trench o per un soprabito leggero a tinte neutre), una round bag mini e un paio di stivaletti grintosi per smorzare un po' l'effetto bon ton. Più semplice di così proprio non si può!

Ecco i pezzi da avere per ispirarsi al suo outfit.

Chemisier in raso di seta MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Mini bag tonda con catena gioiello MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Cappotto bianco doppiopetto ZARA

Credits: zara.com

Stivaletti in vernice AEYDĒ

Credits: mytheresa.com

Occhiali da sole con montatura tortoise KYME

Credits: kymesunglasses.com