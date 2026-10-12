Cappotto nero, camicia con volant, gonna tartan e pumps: ecco tutto quello che vi serve per replicare il look di Kate Middleton.

È un grande classico della mezza stagione, anche quest’anno svetta in cima alla lista dei capi must-have dell’autunno e ancora una volta si conferma uno dei pezzi chiave del guardaroba di Kate Middleton.

Parliamo della gonna tartan, un capo dal fascino intramontabile che sembra essere immune al passare del tempo e che anche la Principessa del Galles continua a inserire nei suoi look.

Apparsa a sorpresa a Belfast, accanto al marito William, la Duchessa ne ha scelta una firmata da uno dei suoi brand preferiti, Emilia Wickstead, confermando così la sua grande passione per questa fantasia dal gusto british e offrendoci anche uno spunto interessante su come abbinarla quest’autunno (a 40 anni e non solo).

***L'attrice turca Hande Erçel alla sfilata di Valentino con una gonna midi a quadri che non vediamo l’ora di indossare anche noi per tutto l'autunno***

Per questa nuova uscita ufficiale, infatti, Kate ha sfoggiato in modo semplicemente impeccabile un modello nei toni del verde e il suo outfit è la risposta perfetta a uno dei grandi dilemmi di stile che ogni anno torna puntuale con l’arrivo dei primi freddi: come indossare la gonna tartan in modo chic?

La Principessa l’ha abbinata a una camicia bianca con volant e a un cappotto lungo nero dal fit asciutto che sembrava quasi un tight.

A esaltare il tutto, le sue immancabili décolleté a punta, e una borsa mano nera dal design minimale.

Vi abbiamo fatto venire voglia di replicare il suo look?

La buona notizia è che è possibile ricrearlo anche puntando su capi e accessori dai prezzi accessibili e noi vi suggeriamo i pezzi da aggiungere subito alla shopping list.

Come indossare la gonna tartan come Kate Middleton: get the look

ZARA Cappotto lungo nero

Credits: zara.com

MARELLA Camicia bianca in seta con volant

Credits: it.marella.com

RESERVED Gonna a quadri con chiusura a portafoglio

Credits: reserved.com

MANGO Pumps nere dalla punta affilata

Credits: shop.mango.com

FURLA Mini borsa a mano in vernice

Credits: furla.com

Foto: GettyImage