Ecco una selezione di capi muniti di ruches e volant sui quali puntare per un armadio autunnale romantico e super chic

Dopo la trama floreale, sono ruches e volant gli altri grandi protagonisti dell’autunno-inverno 2026.

In un vero tripudio di perline, ricami, paillettes, frange e dettagli preziosi, la nuova stagione si è fatta notare per la sua particolare attenzione alle decorazioni, trasformando ogni capo in un piccolo statement piece capace di reggere, spesso solamente grazie agli inserti che lo caratterizzano, un intero outfit.

E fra i dettagli chiave di questa stagione, ci sono loro: i volant, nuovi protagonisti ai quali non potevamo certo dimenticarci di riservare uno spazio.

Sì, è vero: siamo abituati a incontrarli principalmente in primavera ma l’autunno 2026 riscrive le regole della moda, lasciando che dominino bluse, gonne, abiti e persino pullover pieni di ruches voluminose.

Complice il grande ritorno del boho, ma anche il nostro rinnovato desiderio di romanticismo: dai look by day, fino a look by night dall’allure fiabesca e bon ton, declinati su lunghi abiti iper femminili.

Ma non solo: gonne vaporose e bluse in pizzo si aggiungono alla lista, da rendere più grintose abbinate a una giacca di pelle lunga o una giacca in camoscio dalle frange per aggiungere un twist western.

Se non vi siete ancora convinte, non resta che scorrere in giù e dare un’occhiata alla nostra selezione per cedere al fascino dei volant e farne incetta!

Ruches e volant: i capi da comprare per l'autunno

Blusa + gonna H&M

Credits: hm.com

Blusa in pizzo MANGO

Credits: mango.com

Blusa PARFOIS

Credits: parfois.com

Gonna con stampa paisley ZARA

Credits: zara.com

Abito lungo in creponne con colletto sailor BLUMARINE

Credits: blumarine.com

Pullover TWINSET

Credits: twinset.com

Abito con balze MARELLA

Credits: it.marella.com

Gonna floreale RIXO

Credits: rixolondon.com