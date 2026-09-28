La riunione segreta a Balmoral tra re Carlo, William e Kate avrebbe avuto al centro il nuovo libro di Charles Spencer sulla principessa Diana

A guardarli durante la visita ufficiale sull’isola di Bute, in Scozia, William e Kate sembravano impegnati in una delle tante giornate perfettamente orchestrate dell’agenda reale. Sorrisi, incontri con le comunità locali e persino un momento in cui il principe ha dovuto richiamare scherzosamente la moglie, troppo impegnata a chiacchierare per accorgersi che era arrivato il momento di andare.

Eppure, dietro la normalità di quell’appuntamento pubblico, si sarebbe già preparato qualcosa di molto più delicato. Secondo le ricostruzioni della stampa britannica, proprio il viaggio in Scozia avrebbe infatti offerto l’occasione per una riunione segreta a Balmoral tra re Carlo e il principe William, con Kate coinvolta nelle discussioni che l’avrebbero preceduta.

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Una riunione definita da più fonti come legata alla «situazione esplosiva» creata dal libro di Charles Spencer sulla sorella Diana. A complicare la trama, il rientro di Harry e Meghan nel Regno Unito e una comunicazione di Buckingham Palace giudicata da molti un autogol.

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Dal viaggio in Scozia al summit a porte chiuse

Secondo quanto riportato da fonti vicine ai principi del Galles, William e Kate avrebbero prolungato di una notte il soggiorno in Scozia rispetto al programma ufficiale. Nessun impegno in agenda, nessuna spiegazione pubblica. Sabato mattina, raccontano i tabloid, Kate sarebbe rientrata a Windsor con un volo da Aberdeen, mentre William avrebbe preso un’altra strada: quella che porta dritta al castello di Balmoral, residenza scozzese di re Carlo. Né Buckingham Palace né Kensington Palace hanno voluto commentare, ma la coincidenza di tempi e luoghi rende l’incontro più che probabile agli occhi degli osservatori.

Da anni, spiegano i commentatori di corte, padre e figlio hanno l’abitudine di vedersi a fine settembre a Balmoral, lontano da Londra, per fare il punto su crisi e strategie. Un vero mini-consiglio di amministrazione della monarchia, a porte chiuse.

Ma quest’anno la riunione avrebbe avuto un’urgenza in più: decidere come reagire all’uscita di Canto del cigno. Diana, mia sorella, il memoir di Spencer che sta scuotendo la Corona.

Il libro di Charles Spencer e la «situazione esplosiva» che Buckingham Palace non sa come gestire

Il 22 settembre 2026 il libro del fratello di Diana è arrivato in libreria in dodici lingue, italiano compreso, pubblicato da Mondadori. In Canto del cigno. Diana, mia sorella Charles Spencer ricostruisce gli anni più bui della sorella e punta il dito contro la famiglia reale. Nel mirino finisce soprattutto re Carlo, accusato per il suo atteggiamento dopo la morte di Diana, ma anche l’istituzione che, a suo dire, non avrebbe protetto il giovanissimo Harry.

Davanti a un libro con rivelazioni così esplosive, la prima cosa che Buckingham Palace decide è sempre decidere chi parla, e quanto. Questo è stato uno dei temi affrontati in quella che molti esperti hanno chiamato la riunione segreta di re Carlo, William e Kate; anche se formalmente al tavolo di Balmoral sedevano soltanto padre e figlio.

Secondo i ben informati, Carlo e William avrebbero discusso se continuare a rispondere pubblicamente alle accuse o se scegliere la linea del silenzio operativo. La seconda ipotesi sarebbe la favorita dal principe del Galles, convinto che ogni replica alimenti il fuoco mediatico e trasformi lo zio Spencer nel protagonista assoluto del racconto su Diana.

Ed è forse proprio questo il punto più delicato. A quasi trent'anni dalla morte di Diana, il modo in cui viene raccontata la sua storia continua a toccare nervi scoperti dentro la famiglia reale. Tra le memorie di Spencer, i progetti di Harry e la necessità della Corona di proteggere la propria versione degli eventi, la battaglia non riguarda più soltanto il passato: riguarda chi avrà il diritto di raccontarlo.