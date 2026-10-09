Completo, dolcevita e pumps: il look total grey di Jessica Biel da copiare al volo.

C’è chi lo considera un colore triste, spento, se non addirittura noioso, eppure il grigio, con la sua versatilità e la sua eleganza senza tempo, si è già aggiudicato un posto d’onore nel guardaroba quotidiano, riuscendo a mettere in ombra persino l’intramontabile nero.

A cedere al suo fascino discreto, anche Jessica Biel che qualche giorno fa è stata avvistata a New York con un look total grey della collezione FW26 di Michael Kors.

L’ex protagonista di “Settimo Cielo”, ha trovato la formula perfetta per unire nello stesso outfit disinvoltura e raffinatezza e ha puntato su due diverse sfumature di grigio per dare vita a una combinazione tanto sofisticata quanto nonchalant.

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Il pezzo forte del look è sicuramente il suo completo color grafite, composto da blazer lungo in lana e pantaloni ampi en pendant: un tailleur che si può interpretare in mille modi di diversi e indossare con top, camicia o maglione a seconda degli appuntamenti in agenda.

Jessica l’ha reso facilmente sfruttabile nel quotidiano giocando con il layering e indossandolo con un dolcevita grigio chiaro: il vantaggio? Quello di aggiungere uno strato di protezione extra, il che può fare molto comodo nelle giornate più fredde.

A segnare il punto vita, una cintura sottile in pelle nera con dettagli gold. A completare il tutto, invece, un paio di décolléte grigie in pelle scamosciata e una clutch nera in formato maxi.

Questa combo vi ha già fatto venire gli occhi a cuoricino? Ecco i capi e gli accessori per replicarla al volo!

Completo + dolcevita + pumps: come copiare il look total grigio di Jessica Biel

IBLUES Blazer dal taglio dritto color grigio ardesia

Credits: it.iblues.com

BENETTON Dolcevita grigio in pura lana Merino

Credits: it.benetton.com

IBLUES Pantaloni a gamba larga con le pince

Credits: it.iblues.com

JIMMY CHOO Décolleté grigie in suede

Credits: mytheresa.com

ZARA Cintura nera con fibbia dorata

Credits: zara.com

MICHAEL KORS Cluch nera in formato maxi

Credits: michaelkors.it

Foto: Courtesy of press office