Zucca dolce, gorgonzola deciso e pochi minuti di lavoro: il risotto perfetto per l'autunno esiste, cremoso e scenografico anche per una cena importante.

Una ventina di minuti tra preparazione e fornelli basta per un piatto che profuma di foglie secche e sere in casa. Il risotto zucca e gorgonzola è il primo autunnale per eccellenza.

E la buona notizia è che questo risultato da ristorante è semplice, davvero alla portata anche quando rientrate tardi. Con pochi ingredienti di stagione, qualche trucco sul riso e un gorgonzola scelto bene, ottenete una cremosità impeccabile e un sapore che sa di coccola.

Perché il risotto zucca e gorgonzola è perfetto per l'autunno

La zucca inizia a comparire sui banchi a fine settembre e ci accompagna fino all’inverno: è economica, versatile e trasforma qualunque primo piatto in qualcosa di immediatamente autunnale.

In questo piatto la dolcezza naturale della polpa si sposa con il carattere deciso del gorgonzola, che porta sapidità e quella nota leggermente pungente che bilancia perfettamente l’insieme.

Risultato: un primo piatto perfetto sia per la domenica in famiglia, sia per una cena tra amici informale ma curata.

La cremosità arriva da tre elementi che lavorano insieme: l’amido del riso, la purea di zucca e il grasso del formaggio. I cuochi professionisti lo ripetono spesso: scegliere il riso giusto e mantecare bene fa la differenza.

Ingredienti e scelte giuste per un risotto super cremoso

Per due persone potete prendere come base queste quantità, facilmente raddoppiabili per quattro ospiti affamati.

160 g di riso per risotti, meglio riso Carnaroli o Vialone Nano

o Vialone Nano 400 g di zucca pulita

pulita 80 g di gorgonzola dolce o piccante

dolce o piccante circa 500 ml di brodo vegetale caldo

caldo mezza cipolla dorata

olio extravergine, una noce di burro, sale, pepe

facoltativi: noci, speck, erbe aromatiche, aceto balsamico

Sulla scelta della zucca, le varietà più amate per i risotti sono Delica, mantovana e Hokkaido: polpa soda, poco acquosa, sapore dolce ma non stucchevole.

Per capire se un pezzo è adatto guardate buccia e consistenza: meglio una zucca pesante, con buccia opaca e compatta, che non cede sotto la pressione delle dita.

Per il riso, scuole di cucina e riviste come La Cucina Italiana indicano quasi sempre Carnaroli o Vialone Nano. Rilasciano amido senza sfaldarsi e garantiscono chicchi ben distinti ma avvolti di crema.

Quanto al gorgonzola, il dolce è più cremoso e accomodante, perfetto se a tavola ci sono bambini o palati delicati; il piccante regala un profumo più intenso e un gusto leggermente più salato. Indicativamente calcolate circa 40 grammi di formaggio a persona, regolando la quantità in base all’intensità che preferite.

Il brodo fa la sua parte: meglio un brodo vegetale fatto in casa, magari con carota, sedano, cipolla e una foglia di alloro. I dadi pronti tendono a coprire il sapore delicato della zucca.

Come preparare il risotto zucca e gorgonzola passo passo

Per prima cosa occupatevi della zucca. Tagliatela a fette, eliminate semi e buccia, riducetela a cubetti e mettetela in una casseruola con un filo d’olio, poca acqua e un pizzico di sale.

Lasciate cuocere coperto finché diventa morbida, mescolando di tanto in tanto; a fine cottura frullatela fino a ottenere una crema liscia, aggiungendo se serve un po’ di brodo caldo.

Ora dedicatevi al riso. Tritate finemente la cipolla e fatela appassire in una casseruola larga con un cucchiaio di olio; unite il riso e tostatelo per un paio di minuti, finché i chicchi diventano lucidi.

Se vi piace, sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco secco e lasciate evaporare l’alcol.

Iniziate ad aggiungere il brodo caldo, un mestolo alla volta, mescolando spesso. Dopo pochi minuti incorporate anche la crema di zucca e continuate la cottura per circa 15 minuti, regolando di sale strada facendo.

Quando il riso è al dente e ancora un po’ fluido, spegnete il fuoco. Aggiungete il gorgonzola a cubetti e una noce di burro, mescolate energicamente e lasciate riposare coperto per due minuti: è il momento in cui diventa davvero all’onda.

Al momento di servire potete completare con gherigli di noce tostati o con striscioline di speck rese croccanti in padella.

Il risotto dà il massimo appena fatto; se avanza, conservatelo in frigorifero per un giorno al massimo e scaldatelo con un goccio di brodo caldo.

Con queste basi potete farvi la vostra versione firmata di risotto zucca e gorgonzola: più ricco per le grandi occasioni, essenziale per una cena di settimana. L’unico rischio? Che diventi il piatto che gli amici vi chiederanno ogni volta che inizia l’autunno.