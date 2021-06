La Duchessa di Cambridge ha sfoggiato questi jeans, dando un tocco easy chic al suo look. E ora noi vogliamo copiarle lo stile

Kate Middleton ha un ampio guardaroba, con un'enorme collezione di abiti da giorno e vestiti da sera, e probabilmente una scarpiera grande quanto i nostri appartamenti.

Ma alla Duchessa, di tanto in tanto e soprattutto nelle occasioni meno formali, piace togliere gli abiti eleganti e indossare un semplice paio di jeans.

E quando lo fa, sta anche d'incanto!

Come quando martedì, Kate è apparsa per una visita ufficiale, ma senza il marito William, al Natural History Museum di Londra, dove ha incontrato i bambini delle scuole locali e ha appreso di più su come le comunità di tutto il Regno Unito trarranno beneficio dall'Urban Nature Project, progetto che il museo lancerà entro la fine dell'anno.

Per l'occasione, la Duchessa ha optato per un outfit casual, scegliendo di indossare i suoi jeans preferiti firmati & Other Stories.



Il paio indossato dalla duchessa - corto alla caviglia e di un colore delavé- è infatti dritto, e vesta la gamba in modo morbido.

Questi jeans, che Kate Middleton aveva indossato anche il giorno del suo vaccino il mese scorso (con un top di H&M), danno un tocco easy chic al suo aspetto, ma sono comunque in linea con le regole reali (no strappi o applicazioni eccessive).





Abbinati ai jeans, la Duchessa di Cambridge ha indossato un blazer arricciato in vita color salmone di Chloé, un top bianco di Ralph Lauren e sneakers in pelle bianca del marchio sostenibile Veja.

Kate ha accessoriato il look con una fine collana d'oro della designer Daniella Draper e orecchini a cerchio anch'essi d'oro.





E anche se il blazer, dall'aspetto sportivo e moderno, è andato sold out, gli dei della moda sono fortunatamente dalla nostra parte per il resto dell'outfit indossato dalla Duchessa.

I jeans classici e chic di Kate sono infatti ancora disponibili sul sito di & Other Stories, e - udite udite - costano solo 69 euro!

Come si può vedere nelle foto di Kate, i jeans Favorite Cut hanno uno stile minimal, sono a vita alta e hanno una vestibilità slim fit.

Sul sito sono disponibili in azzurro - colore scelto da Kate - ma anche blu, ecru, grigio e nero.

Naturalmente le taglie di questo modello royal-approved si stanno esaurendo rapidamente. Si tratta quindi di un affare da non farsi sfuggire se si vuole copiare lo stile della futura Regina d'Inghilterra.