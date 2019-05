La gonna stampa serpente è uno dei must have indiscussi di stagione: ecco come mixarla ad hoc



Tra le tendenze più forti del 2019, ve ne sarete senz'altro accorte, c'è lei: la gonna stampa serpente. In particolar modo nella versione midi, la più chic in assoluto.

Lo sa bene la stilosissima Victoria Cabello che a un evento di Miu Miu ha sfoggiato un total look della maison che vede protagonista proprio una raffinata pencil skirt snake print.

Come abbinarla per un risultato super come il suo?





La showgirl la mixa in maniera impeccabile con una camicia in seta e un blazer maschile, il capo perfetto per smorzare un po' l'insieme.

Basta aggiungere una borsa bianca, altro grande trend della primavera estate 2019, un paio di sandali gioiello e qualche gioiello minimal. E il look è pronto!

Scoprite la nostra selezione con i pezzi giusti da avere per rubarle l'idea in poche mosse.













Camicia in seta GUCCI

Credits: gucci.com





Gonna midi stampa snake ROKH

Credits: modaoperandi.com





Sandali gioiello CASADEI

Credits: casadei.com





Borsa a tracolla MIU MIU

Credits: miumiu.com





Orecchini BULGARI

Credits: bulgari.com





Orologio FURLA

Credits: furla.com