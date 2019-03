La giovane attrice di Bohemian Rhapsody ci delizia con il suo completo pied de poule: non lo adorate anche voi?



Se associate la fantasia pied de poule esclusivamente alla stagione fredda, la mise di Lucy Boynton vi farà ricredere.

L'attrice inglese, che ha interpretato Mary Austin in Bohemian Rhapsody, nonostante la giovane età (classe 94), sembra avere già le idee piuttosto chiare in fatto di stile e di look.

E lo dimostra una volta in più scegliendo questo completo originale e glamour firmato Mango.





Qui la vediamo fresca e chic al punto giusto con una variante più estiva della mitica stampa "a zampa di gallina": blazer lungo doppiopetto e minigonna con cintura in vita declinati su una nuance color corallo.

Da abbinare a una maglia a collo alto, collant neri (per chi non se la sente ancora di osare con le gambe nude), un paio di sneakers in suede e una tracolla di pelle con catena dorata.

Tocco finale il baker boy hat (letteralmente cappello da panettiere), alias il modello must have del momento.

Ecco i pezzi giusti su cui puntare per replicare l'outfit di Lucy.





Blazer doppiopetto MANGO

Minigonna con cintura MANGO

Maglia a collo alto INTIMISSIMI

Orecchini a lobo con brillanti CARTIER

Tracolla matelassé CHANEL

Baker boy hat ISABEL MARANT

Sneakers scamosciate PUMA

