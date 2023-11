Un classico sartoriale che sembra non passare mai di moda: parliamo del pied-de-poule, che torna a vestirci anche per questa stagione invernale ed è più divertente che mai. Mica male per un tessuto che vanta una storia millenaria...





Siamo abituati a vederlo puntualissimo quando inizia la stagione fredda. Il pied-de-poule è uno dei grandi classici del guardaroba autunnale, un tessuto che non manca mai quando si parla soprattutto di capispalla, giacche e blazer.

Inconfondibile nella sua trama black & white o nei toni del marrone, è il pattern optical più raffinato, che nonostante vanti secoli di storia, riesce sempre a trovare il posto nelle collezioni di stilisti e brand che, soprattutto per le stagioni più fredde, sembrano non essere mai stufi di riproporlo, interpretarlo e celebrarlo, rendendolo ogni volta di grande tendenza.

L'origine di questo filato, solitamente realizzato in lana intrecciando quattro fili di colore scuro e altrettanti in una tonalità chiara o comunque a contrasto, viene spesso documentata a partire dal 1800, in Scozia, nonostante il nome che porta sia indubbiamente francese (lo si sente chiamare poco con il corrispettivo inglese houndstooth).

Pied-de-Poule significa letteralmente zampa di gallina, ed è un chiaro rimando alla trama che sembra riprodurre l'orma di una zampa di gallina. Ci sono però fonti che lo datano molto, ma molto più indietro nel tempo. Siamo addirittura intorno al 4000 a.C.: è a quel periodo che risale infatti una veste ritrovata negli anni '20 del Novecento in Svezia, e che sembra replicare il medesimo intreccio. Un intreccio che oggi siamo soliti ammirarlo su deliziosi tailleur, cappotti, abiti dal gusto vintage e sofisticato, ma che per la storia è stato a lungo un tessuto impiegato dai pastori e dalle classi più umili.

Nel 1900 tutto cambia: nei primi trent'anni del secolo infatti, il pied-de-poule diventa un simbolo dell'alta società, compare sulle riviste di moda e approda nell'olimpo dell'alta moda grazie al New Look di Christian Dior, che lo consacra e lo rende uno dei pattern preferiti dai grandi nomi della moda.

Sopra da sinistra: Un completo Dior indossato da una modella nel 1962 - Un look della collezione primavera 1964 di Christian Dior.

Sotto: Un cappellino dalla collezione Autunno-Inverno 1959/1960 di Jean Barthet. Credits:Getty Images

Ma il pied-de-poule non è solo una scelta classica ed elegante e la selezione di capi e accessori che abbiamo preparato per voi ve lo farà capire. Colorato, rivisitato, sorprendente: date un'occhiata a questi pezzi per indossarlo, ancora, ma in modo originale.





