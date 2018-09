L'influencer tedesca Xenia Adonts li mixa così. Vi piace il risultato?



Che il check sia tra i must have anche del prossimo autunno è un fatto abbastanza evidente.

La stampa scozzese a quadretti che tanto amiamo è infatti entrata ormai di diritto nella categoria degli "evergreen" del guardaroba, stagione dopo stagione.

Perfetta per un back to work di tutto rispetto, certo. Ma facilissima da sfoggiare anche nel tempo libero: basta solo sdrammatizzarla come fa Xenia Adotns.

Come abbinare il suo completo check per renderlo più grintoso?

A dare il tocco che serve ci pensano le chunky sneakers, quelle con suola grossa e robusta per intenderci. Guarda caso un'altra tendenza che ci accompagnerà nel corso della stagione.

Tra le varianti più glam di stagione ci sono senza dubbio le LV Archilight di Louis Vuitton.

Aggiungete una It Bag come l'iconica Saddle Bag di Dior, un paio di occhiali da sole cat-eye, e l'outfit è pronto!

Blazer check VERONICA BEARD.

Gonna corta in coordinato VERONICA BEARD.

Sneakers LV Archlight LOUIS VUITTON.

Borsa Saddle Bag DIOR.

Occhiali da sole cat-eye ZARA.

Credits: zara.com