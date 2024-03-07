Come indossare i jeans bianchi in questa stagione? Come Tamu McPherson alla Paris Fashion Week. Get the look!
Troppo presto per tirare fuori dall’armadio i jeans bianchi? Certo che no! Pezzo chiave del guardaroba estivo, in realtà in jeans bianchi non conoscono stagioni e sono il classico jolly che si può sfruttare 365 giorni l’anno.
Certo, in estate basta abbinarli a una semplice t-shirt e a un paio di sandali per risolvere al volo qualsiasi problema look, ma come indossare i jeans bianchi in questo periodo dell’anno?
La risposta arriva dalla Paris Fashion Week, dove Tamu McPherson, content creator nonché figura di spicco del mondo della moda, ne ha sfoggiato un paio a gamba larga proprio per partecipare alle ultime sfilate.
La trend setter ha puntato tutto su una combo molto basic “pullover + jeans”, ma ha aggiunto poi una dose extra di glamour al look giocando con accessori scenografici.
Il pezzo forte del suo outfit è sicuramente il maglione con fantasia “Fair Isle” di Sacai: un modello corto e con le maniche a sbuffo che si sposa alla perfezione con i suoi jeans bianchi wide leg.
Le sue scarpe, restano ben nascoste sotto i jeans, ma un paio di décolleté o di stivaletti con il tacco ci sembrano la soluzione ideale per valorizzare il look (e slanciare un po’ anche la silhouette).
Quanto agli accessori, Tamu ha scelto una camera bag in pelle bordeaux di Chanel con la tracolla a catena, un paio di orecchini a cerchio e degli occhiali da sole con la montatura cat-eye.
E il suo outfit è la prova che i jeans bianchi, se abbinati per bene, possono rivelarsi una scelta azzeccata anche in questa stagione.
Vi abbiamo fatto venire voglia di replicare il suo look? Ecco quello che vi occorre!
Come indossare i jeans bianchi: con maglione Fair Isle e accessori “wow”. Get the look!
CELINE Cardigan con motive Fair Isle in seta e lana mohair
Credits: celine.com
ARKET Jeans bianchi a gamba larga
Credits: arket.com
AYEDE Stivaletti a punta con il tacco largo
Credits: ayede.com
COCCINELLE Borsa a tracolla in pelle color granata
Credits: coccinelle.com
LOUIS VUITTON Occhiali da sole cat-eye color crema
Credits: louisvuitton.com
GIOVANNI RASPINI Orecchini a cerchio in argento 925 dorato
Credits: giovanniraspini.com
Foto: GettyImage
© Riproduzione riservata