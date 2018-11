In pink we trust! E ve lo dimostriamo una volta di più

Con quella sua allure delicata e bon ton, il cappotto rosa è sempre la scelta vincente per dare un tocco raffinato al look. E quest'anno lo è ancora di più!

Sì perchè, come già saprete, il rosa è proprio tra le nuance must have di stagione. La "notizia" non è certo sfuggita a Kerry Washington, che se n'è subito procurato uno.

Scoprite come l'ha abbinato!





L'attrice ha puntato sul pink coat oversize declinato su una tonalità pastello, e l'ha mixato con un morbido pullover in lana, jeans neri e pochi accessori ma super stilosi.

Come gli stivaletti in pelle bianca, altro grande tormentone fashion di stagione. E gli occhiali da sole della nuovissima collezione Cut Eye di Fendi.

Noi aggiungeremmo anche una tracolla tonda color cuoio per dare un twist all'insieme.

Ecco i pezzi da scegliere per rubarle l'idea!

Cappotto rosa oversize MANSUR GAVRIEL

Credits: mansurgavriel.com

Pullover in lana lavorata FALCONERI

Credits: it.falconeri.com

Jeans scuri SISLEY

Credits: it.sisley.com

Stivaletti bianchi ZARA

Credits: zara.com

Tracolla in pelle cuoio KURT GEIGER

Credits: kurtgeiger.com

Occhiali da sole della collezione Cut Eye di FENDI

Courtesy of Press Office