Allo show Haute Couture AI26-27 di Dior, Deva Cassel ci ha mostrato come indossare la camicia bianca in modo semplicemente perfetto: get the look!

Già da un paio d’anni è una presenza fissa alle sfilate parigine e anche ieri l’abbiamo vista da Dior per assistere, nella cornice del Musée Rodin di Parigi, allo show Haute Couture AI 2026/27 della Maison.

Deva Cassel continua a non sbagliare un colpo e anche questa volta la mise che ha sfoggiato per sedere in front row non ha deluso le aspettative.

Per la sfilata evento di Jonathan Anderson, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha optato per un look black&white dal gusto contemporaneo, svelandoci una nuova idea su come indossare la camicia bianca in modo non banale.

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La modella e attrice, infatti, è riuscita ad esaltare alla perfezione uno dei grandi capisaldi del guardaroba daily, la camicia bianca: uno di quei capi basic che tutte abbiamo nell’armadio ma che non sempre riusciamo ad abbinare in modo stiloso, specialmente nelle occasioni più eleganti.

Deva ne ha scelta una sartoriale dal taglio maschile, indossata con le maniche arrotolate e lasciata leggermente sbottonata. Come ha saputo valorizzarla alla perfezione?

Abbinandola a una gonna midi nera drappeggiata impreziosita da una cascata di fiori mughetto e a un paio di mules con il fiocco dello stesso colore, e aggiungendo poi un ventaglio dal gusto retrò.

Il risultato è una mise incredibilmente raffinata che è anche abbastanza facile da replicare: ecco tutto quello che vi serve per…get the look!

Come indossare la camicia bianca: con gonna midi + mules

MAX MARA Camicia bianca in popeline

Credits: it.maxmara.com

VICTORIA BECKHAM Gonna midi con dettaglio floreale

Credits: farfetch.com

REFORMATION Mules con il fiocchetto

Credits: thereformation.com

PARFOIS Ventaglio in bamboo con lavorazione traforata

Credits: parfois.com

DIOR Mini tote bag verticale in pelle con doppio manico

Credits: dior.com

Foto: courtesy of press office