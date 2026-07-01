Dopo il suo romantico matrimonio e viaggio di nozze in Italia, Dua Lipa è stata paparazzata a New York con un look estivo da copiare subito (e con l'iconica borsa di Chloé al braccio)

Neanche il tempo di riprenderci dal royal wedding dell'estate (o forse dell’anno?) ed ecco che Dua Lipa è già tornata a far parlare di sé.

Dopo aver pronunciato il fatidico "sì" con l'attore Callum Turner, prima con rito civile a Londra, e poi nella splendida cornice della Sicilia per un weekend di festeggiamenti da sogno - e dopo aver vissuto una luna di miele favolosa tra le location nostrane più esclusive (sì, siamo un po’ invidiose, lo ammettiamo)- la pop star è atterrata a New York, pronta a rimettersi al lavoro.

Sono forse in arrivo nuovi tormentoni e hit planetarie? Chissà. Nel frattempo, a catturare tutta la nostra attenzione è stato il suo perfetto look off-duty.

Abbronzata e raggiante più che mai, Dua ha sfilato tra le strade della Grande Mela sfoggiando una divisa estiva apparentemente semplice, ma ad altissimo tasso di coolness: canotta bianca, jeans bianchi coordinati e un paio di sandali mule in vernice nera dal sapore squisitamente anni '90.

Ma il vero colpo di fulmine per noi sta negli accessori. La cantante ha sfoderato l’iconica Paddington bag di Chloé in pelle granata, nella sfumatura black navy e la Paddington chunky necklace, una collana in ottone dorato che riprende l'estetica bold e l'iconico lucchetto della borsa.

Sia borsa che la collana portano, neanche a dirlo, la firma di Chemena Kamali, Direttrice Creativa della maison francese, che sta ridefinendo i codici del boho-chic contemporaneo, attingendo a piene mani dall'archivio storico del brand.

Il risultato? Un mix perfetto tra l'attitudine street di New York e quell'eleganza parigina senza sforzo che ci fa subito venire voglia di replicare l'outfit. Ecco i pezzi giusti da avere per farlo!



Canotta bianca in cotone, COS

Credits: cosstores.com

Jeans bianchi crop, ZARA

Credits: zara.com

Sandali mule in vernice nera, LE SILLA

Credits: lesilla.com

Paddington bag, CHLOÉ

Credits: chloe.com

Paddington chunky necklace, CHLOÉ

Credits: chloe.com

Photo courtesy of Chloé Press Office