In cerca di nuove idee su come indossare la camicia bianca? Lasciatevi ispirare da questi look delle trend setter.

D’estate, d’inverno, durante le mezze stagioni: la camicia bianca si conferma una delle nostre più grandi certezze, un’alleata preziosa che ci aiuta a risolvere qualsiasi problema look 365 giorni l’anno.

Pezzo immancabile nel guardaroba di fashion icon del calibro di Audrey Hepburn, Grace Kelly o Carolyn Bessette, è uno di quei jolly a cui anche noi non vogliamo mai rinunciare.

E del resto, grazie al suo fascino evergreen e alla sua incredibile versatilità, ci permette di creare look sempre diversi e adatti a ogni impegno in agenda.

Certo, specialmente nel quotidiano quando il tempo a disposizione non è molto e le idee scarseggiano, il rischio di cadere nel banale è molto alto. Ma basta giocare un po’ con il mix&match per trovare nuovi modi di abbinarla al massimo dello stile.

Come indossare la camicia bianca nelle prossime settimane? Ecco 5 look di street style da cui potete prendere ispirazione.

5 idee su come indossare la camicia bianca questa primavera

Chi l’ha detto che la combo “camicia bianca + completo” debba necessariamente essere noiosa? Per un look formale ma non scontato, basta una camicia bianca dal fit rilassato, da infilare dentro un paio di pantaloni sartoriali blu a vita alta. Il tocco finale? Un trench lungo dello stesso colore dei pantaloni, delle pumps in vernice con lo scollo a mandorla e una borsa a mano in suede.

Visto che tra un paio di settimane inizieremo a dire addio agli stivali, ecco un’idea per sfruttarli ancora una volta. Provateli con una camicia bianca e una gonna midi dalle stampe zebrate (grande must della stagione): anche gli stivali più audaci si sposano alla perfezione con questo mix.

Per creare un outfit versatile, adatto a qualsiasi momento della giornata, anche un abbinamento classico, come quello composto da camicia e jeans, può essere una valida opzione. Ciò che conta è aggiungere una dose extra di glamour, selezionando i capispalla giusti (in questo caso un trench in pelle nera) e degli accessori di tendenza.

Come indossare camicia bianca e jeans in modo ancora più cool? Basta prendere appunti da Alexa Chung che suggerisce un paio di pantaloni capri in denim, da portare con camicia, blazer over stretto in vita da una cintura e décolleté con il cinturino.

Se poi volete sfoggiare la vostra amata camicia bianca anche di sera, per un aperitivo con le amiche o una cena non particolarmente elegante, date una chance alla combo “camicia + gonna midi in pelle”. Per esaltare il tutto dovrete solo aggiungere un paio di slingback con il tacco alto e la vostra it-bag del cuore.

Credits: GettyImage