Disney starebbe sviluppando il sequel di Genitori in Trappola: tutte le indiscrezioni sul nuovo film che riporterà Lindsay Lohan sullo schermo

Ci sono film che, anche a distanza di decenni, continuano a occupare un posto speciale nell'immaginario collettivo. Genitori in Trappola è uno di questi. Uscito nel 1998 e remake del classico Disney del 1961, il film ha consacrato una giovanissima Lindsay Lohan, allora al suo debutto cinematografico, nei panni delle gemelle Hallie ed Annie, separate alla nascita e determinate a far tornare insieme i loro genitori.

Da anni si rincorrono indiscrezioni su un possibile seguito, alimentate anche dall'affetto mai sopito dei fan. Ora, però, il progetto sembra essere diventato qualcosa di più concreto.

Secondo diverse fonti americane, Disney starebbe infatti sviluppando un sequel di Genitori in Trappola, con Lindsay Lohan pronta a tornare nel franchise che l'ha resa famosa. Sebbene non siano ancora emersi annunci ufficiale, le indiscrezioni parlano di un progetto già nelle prime fasi di sviluppo, destinato a riportare sul grande schermo una delle commedie familiari più amate degli ultimi trent'anni.

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Cosa sappiamo finora su trama e cast di Genitori in Trappola 2

Le informazioni disponibili sono ancora limitate, ma alcuni dettagli iniziano già a delineare la direzione del progetto.

Secondo alcuni rumors, Lindsay Lohan sarebbe coinvolta nel sequel e tornerebbe a interpretare una versione adulta delle celebri gemelle Hallie Parker e Annie James. Non è ancora chiaro se vestirà nuovamente entrambi i ruoli o se la storia sceglierà di concentrarsi su una sola delle due sorelle, ma la sua presenza sembrerebbe essere uno degli elementi centrali del film.

Anche per quanto riguarda la trama, al momento non ci sono conferme ufficiali. Le indiscrezioni parlano di una storia che riprenderebbe il tema dell'unione familiare, questa volta da una prospettiva diversa. Hallie e Annie potrebbero ritrovarsi, anni dopo gli eventi del primo film, a vivere una situazione simile a quella affrontata da bambine, magari con una nuova generazione di protagonisti pronta a raccogliere il testimone.

Non è escluso, inoltre, che Disney tenti di coinvolgere anche altri membri del cast originale, anche se al momento non ci sono conferme sul ritorno di Dennis Quaid, che interpretava il padre Nick Parker, né di altri attori storici del film. La scomparsa di Natasha Richardson, indimenticabile interprete della madre Elizabeth James, rende naturalmente impossibile una reunion completa, ma il sequel potrebbe renderle omaggio in qualche modo.

Quando potrebbe uscire il nuovo film

Non c'è ancora una data d'uscita. Proprio perché il progetto sembrerebbe trovarsi ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, è improbabile che il film arrivi nelle sale prima del 2028.

L'attesa, però, potrebbe valere la pena. Negli ultimi anni Lindsay Lohan ha vissuto una vera rinascita artistica grazie ai film realizzati con Netflix e al recente ritorno nei progetti Disney. Il sequel di Genitori in Trappola rappresenterebbe quindi un ulteriore tassello di questo nuovo capitolo della sua carriera, oltre a un'operazione nostalgia destinata a conquistare milioni di spettatori cresciuti con il film originale.