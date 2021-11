Il risultato sarà assolutamente favoloso! Non ci credete? Guardate quanto stanno bene insieme...

Amanti del color-block e delle tonalità più vivaci e "bold" siete ufficialmente richiamate all'appello: questo look infatti è dedicato proprio a voi! Ma anche a chi è stanca dei soliti outfit invernali scuri e cupi e vuole sperimentare qualcosa di diverso.

Protagonisti due colori super intensi e vibranti che quest'anno sono in cima alla lista delle nuance top da provare: il blu e il verde. Stupendi, come ci insegna la stilosissima Dasha, anche da mixare tra loro.

La fashion blogger russa sceglie il cappotto blu di Cos, un modello bellissimo che ci ha "colpito e affondato" al primo sguardo e che vi suggeriamo caldamente di aggiungere subito in wish list (presto, prima che vada sold out!).

Per dargli un twist lo abbina poi al verde brillante della maglia: noi abbiamo optato per un pullover con colletto in stile polo e bottoni gioiello, da portare con una pencil skirt o con un paio di pantaloni, a seconda delle vostre preferenze. Gli accessori giusti? Una borsa verde en pendant e ai piedi si può andare sul sicuro con un paio di stivali in pelle nera, un classico che piace sempre.

Ecco i pezzi giusti da acquistare per rubarle l'idea in un lampo!

Cappotto doppiopetto COS

Credits: cosstores.com

Maglia con bottoni gioiello & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Pencil skirt in similpelle KOCCA

Credits: kocca.it

Borsa a tracolla PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Stivali alti con tacco sottile ZARA

Credits: zara.com

Occhiali da sole BOLON EYEWEAR

Credits: boloneyewear.com