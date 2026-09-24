Allo show SS27 di Fendi, Simona Ventura ha sfoggiato la combo più cool dell’autunno: blazer e camicia. Ecco come ricreare il suo look.

Sono due grandi pezzi cult del guardaroba per l’ufficio e insieme danno vita a una delle combo più furbe della mezza stagione: blazer e camicia si confermano la scelta ideale per affrontare con la giusta dose di stile i mille impegni che affollano l’agenda quotidiana.

In un periodo dell’anno come questo, in cui il clima imprevedibile rischia di compromettere la riuscita di qualsiasi outfit, la parola d’ordine è stratificare. E non c’è mix migliore di questo per giocare bene con il layering, adattare il look alle diverse temperature della giornata e avere uno stile impeccabile dall’alba al tramonto.

A ricordarcelo, anche Simona Ventura che in front row da Fendi ha sfoggiato proprio questa combinazione dal fascino senza tempo.

***Coppia che vince non si cambia! Camicia e gonna midi sono ancora la combo più chic della mezza stagione***

Super Simo, per assistere alla sfilata SS27 della maison romana, ha optato infatti per un look che è la dimostrazione perfetta di come blazer e camicia possano diventare degli ottimi partner in crime a qualsiasi età.

Un duo particolarmente azzeccato anche per le donne over 60, perché elegante, sofisticato, adatto a ogni occasione, ma soprattutto molto facile da personalizzare.

La “Simo Nazionale” ha scelto un blazer nero con chiusura doppiopetto, abbinato a due grandi classici che tutte abbiamo nella cabina armadio: una camicia bianca a maniche lunghe e una gonna midi nera dal taglio leggermente svasato.

Un abbinamento molto semplice ed essenziale, valorizzato però con degli accessori d’impatto: un paio di slingback con il tacco alto e una borsa Baguette di Fendi ricoperta di piccoli dettagli preziosi.

Come replicare a occhi chiusi il suo look? Ecco cosa mettere subito in wishlist.

Blazer, camicia e gonna midi (come Simona Ventura in front row da Fendi): get the look!

MAX MARA Blazer in cady con chiusura doppiopetto

Credits: it.maxmara.com

ZARA Camicia basic in cotone

Credits: zara.com

ARKET Gonna midi a ruota in cotone

Credits: arket.com

MANGO Slingback nere in vernice

Credits: shop.mango.com

FENDI Borsa Baguette ricamata a mano con perline e specchietti, una re-edition della versione originale

Credits: fendi.com

Foto: GettyImage