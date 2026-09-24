La combo “blazer e camicia” non delude mai, parola di Super Simo
Sono due grandi pezzi cult del guardaroba per l’ufficio e insieme danno vita a una delle combo più furbe della mezza stagione: blazer e camicia si confermano la scelta ideale per affrontare con la giusta dose di stile i mille impegni che affollano l’agenda quotidiana.
In un periodo dell’anno come questo, in cui il clima imprevedibile rischia di compromettere la riuscita di qualsiasi outfit, la parola d’ordine è stratificare. E non c’è mix migliore di questo per giocare bene con il layering, adattare il look alle diverse temperature della giornata e avere uno stile impeccabile dall’alba al tramonto.
A ricordarcelo, anche Simona Ventura che in front row da Fendi ha sfoggiato proprio questa combinazione dal fascino senza tempo.
***Coppia che vince non si cambia! Camicia e gonna midi sono ancora la combo più chic della mezza stagione***
Super Simo, per assistere alla sfilata SS27 della maison romana, ha optato infatti per un look che è la dimostrazione perfetta di come blazer e camicia possano diventare degli ottimi partner in crime a qualsiasi età.
Un duo particolarmente azzeccato anche per le donne over 60, perché elegante, sofisticato, adatto a ogni occasione, ma soprattutto molto facile da personalizzare.
La “Simo Nazionale” ha scelto un blazer nero con chiusura doppiopetto, abbinato a due grandi classici che tutte abbiamo nella cabina armadio: una camicia bianca a maniche lunghe e una gonna midi nera dal taglio leggermente svasato.
Un abbinamento molto semplice ed essenziale, valorizzato però con degli accessori d’impatto: un paio di slingback con il tacco alto e una borsa Baguette di Fendi ricoperta di piccoli dettagli preziosi.
Come replicare a occhi chiusi il suo look? Ecco cosa mettere subito in wishlist.
Blazer, camicia e gonna midi (come Simona Ventura in front row da Fendi): get the look!
MAX MARA Blazer in cady con chiusura doppiopetto
Credits: it.maxmara.com
ZARA Camicia basic in cotone
Credits: zara.com
ARKET Gonna midi a ruota in cotone
Credits: arket.com
MANGO Slingback nere in vernice
Credits: shop.mango.com
FENDI Borsa Baguette ricamata a mano con perline e specchietti, una re-edition della versione originale
Credits: fendi.com
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