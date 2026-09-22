Vi stavate chiedendo come indossare la gonna in paillettes anche di giorno? Beh, Alexa Chung, come spesso accade, ha la risposta più cool
Poche certezze nel rutilante mondo della moda ma una che ci accompagna 4ever and ever c'è: la capacità di Alexa Chung di scegliere dei capi apparentemente "difficili", mixarli con disinvoltura e trasformarli in "divise fashion" definitive, da indossare e indossare a oltranza.
La it girl inglese, famosa per il suo guardaroba perfetto, è stata immortalata proprio oggi alla sfilata di Prada con una mise capace di risolvere in un solo istante un dilemma non da poco: "Ma la gonna di paillettes è un acquisto versatile o posso indossarla solo di sera e non la sfrutterò mai abbastanza?". Ebbene, Alexa ci ha dimostrato anche stavolta come "sdoganare" i capi più preziosi e speciali nella vita di tutti i giorni.
Il segreto sta tutto nel gioco dei contrasti e nell'arte della nonchalance. Il pezzo forte del suo outfit firmato Prada è infatti una gonna a matita al ginocchio ricoperta di luccicanti paillettes: un capo visivamente importante che la trendsetter decide di sdrammatizzare abbinandola con una camicia rossa sbottonata e portata con la massima disinvoltura possibile.
A completare il tutto ci pensano pochi accessori ma curati: delle slingback in pelle dal finish sfumato con dettaglio floreale e una borsina a sacchettino in raso celeste.
Insomma, per portare le paillettes anche prima delle 18:00 bastano un pizzico di attitudine effortless, di cui Alexa è maestra indiscussa, il giusto contrasto e una manciata di accessori bon ton. E il gioco è fatto!
Come indossare la gonna di paillettes anche di giorno: il look di Alexa Chung da copiare subito
Top rosso con bottoni, ZARA
Credits: zara.com
Gonna con paillettes e perline, MARELLA
Credits: it.marella.com
Silhouette in pelle dal finish sfumato, PRADA
Credits: prada.com
Borsa a sacchetto in raso celeste, HALÍTE
Credits: halitejewels.com
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