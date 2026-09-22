Non sapete come indossare la gonna di paillettes di giorno? Alexa Chung, da brava reginetta di stile, ha la soluzione più adatta: direttamente dal front row della sfilata di Prada, l'it-girl britannica ci mostra la formula definitiva per sfoggiare i bagliori serali anche sotto la luce del sole

Poche certezze nel rutilante mondo della moda ma una che ci accompagna 4ever and ever c'è: la capacità di Alexa Chung di scegliere dei capi apparentemente "difficili", mixarli con disinvoltura e trasformarli in "divise fashion" definitive, da indossare e indossare a oltranza.

La it girl inglese, famosa per il suo guardaroba perfetto, è stata immortalata proprio oggi alla sfilata di Prada con una mise capace di risolvere in un solo istante un dilemma non da poco: "Ma la gonna di paillettes è un acquisto versatile o posso indossarla solo di sera e non la sfrutterò mai abbastanza?". Ebbene, Alexa ci ha dimostrato anche stavolta come "sdoganare" i capi più preziosi e speciali nella vita di tutti i giorni.

Il segreto sta tutto nel gioco dei contrasti e nell'arte della nonchalance. Il pezzo forte del suo outfit firmato Prada è infatti una gonna a matita al ginocchio ricoperta di luccicanti paillettes: un capo visivamente importante che la trendsetter decide di sdrammatizzare abbinandola con una camicia rossa sbottonata e portata con la massima disinvoltura possibile.

A completare il tutto ci pensano pochi accessori ma curati: delle slingback in pelle dal finish sfumato con dettaglio floreale e una borsina a sacchettino in raso celeste.

Insomma, per portare le paillettes anche prima delle 18:00 bastano un pizzico di attitudine effortless, di cui Alexa è maestra indiscussa, il giusto contrasto e una manciata di accessori bon ton. E il gioco è fatto!

Come indossare la gonna di paillettes anche di giorno: il look di Alexa Chung da copiare subito

Top rosso con bottoni, ZARA

Credits: zara.com

Gonna con paillettes e perline, MARELLA

Credits: it.marella.com

Silhouette in pelle dal finish sfumato, PRADA

Credits: prada.com

Borsa a sacchetto in raso celeste, HALÍTE

Credits: halitejewels.com