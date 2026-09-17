Dallo street style, 5 idee su come abbinare alla perfezione due pezzi chiave del guardaroba autunnale: camicia e gonna midi.

Ci sono abbinamenti che non deludono mai, che funzionano in qualsiasi occasione e proprio per questo diventano uno di quei punti fermi su cui fare affidamento quando non si sa indossare.

Uno tra tutti? La combo composta da camicia e gonna midi: due grandi capisaldi del guardaroba delle mezze stagioni che insieme assicurano look femminili, raffinati e mai scontati.

Eh sì, perché quest’accoppiata dall’allure così sofisticata si presta a mille diverse interpretazioni e basta giocare bene con il mix&match per cambiarne completamente l’attitude.

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Si può partire da una camicia classica, bianca e dal taglio sartoriale, da un modello dal fit più morbido e rilassato, o da proposte più sofisticate, con il fiocco sul collo o realizzate in tessuti preziosi.

Quando alle gonne, si può spaziare tra silhouette a portafoglio, modelli in denim dall’anima più casual, proposte in pelle dallo stile più deciso, senza dimenticare varianti più eleganti, da sfruttare anche di sera.

Ma come abbinare camicia e gonna midi in modo cool da mattina a sera? Se siete a caccia di ispirazione, ecco 5 idee look da cui potete lasciarvi ispirare.

5 idee su come indossare camicia e gonna midi

Nelle belle giornate di sole tutto ciò di cui abbiamo bisogno per affrontare i vari impegni in agenda è una gonna midi dalle stampe colorate. Anche solo abbinata a una camicia azzurra e a delle pumps con kitten heels (e se serve, a un capospalla leggero) assicura un look comodo, sofisticato e chic.

I pezzi chiave per un look perfetto dall’ufficio all’aperitivo, senza bisogno di passare a casa a cambiarsi? Servono solo una camicia a righe con il fiocco sul collo, una gonna midi blu dalla silhouette morbida, delle ballerine Mary Jane e una borsa grande e capiente.

Se i look essenziali sono il vostro pane quotidiano, ecco una combo che riuscirete a replicare facilmente. Quello che occorre, infatti, probabilmente lo avete già nell’armadio: una camicia bianca dal taglio classico, una gonna midi in denim, un paio di slingback con il tacco basso e una borsa con la tracolla a catena.

Non appena le temperature inizieranno a scendere, potrete rispolverare le vostre amate gonne in pelle. Scegliete una pencil skirt, meglio ancora se declinata in una nuance autunnale: si sposerà perfettamente a una camicia a stampa check e a delle mules in pelle bordeaux.

Tra le combo più gettonate tra le trend setter, ce n’è una che a prima vista può sembrare un po’ azzardata e che invece funziona meglio di quanto si possa immaginare. Parliamo del mix “camicia cropped + gonna midi di paillettes”: una combinazione, da completare con stivali slouchy al ginocchio, che può rivelarsi perfetta per dare una marcia in più al look.

Foto in apertura: GettyImage