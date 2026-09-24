Maria Grazia Chiuri si ispira a Raffaella Carrà, portabandiera di indipendenza e libertà di esprimersi. E sceglie la lingerie per mettere il corpo in primo piano



Raffaella Carrà è stata la prima donna a mostrare l’ombelico in tv. Oggi sembra una cosa da poco, ma cinquantasei anni fa, nel 1970, non lo era affatto. Quando il suo fidato costumista Corrado Colabucci le disegnò un completo composto da un paio di pantaloni e un top così corto da mostrare l'addome, come mai prima di allora, fu una vera rivoluzione. L'immagine di quel momento è rimasta forte e potente nella storia, della televisione, della moda, della società, perché dietro a un gesto così semplice si celava una dichiarazione di libertà.

Maria Grazia Chiuri, per la Primavera-Estate 2027 di Fendi, si ispira proprio alla figura della Carrà e a quanto sia stata rilevante per intere generazioni di donne. Indipendente e coraggiosa, Raffaella è stata un’apripista in fatto di tendenze e, molto più di questo, il motore di un cambiamento profondo e tangibile. È stata una portatrice di libertà, ha usato il proprio corpo e il proprio stile per raccontarla a milioni di persone e questa voglia di liberarsi, di esprimersi, è salita in passerella reinterpretata dalla stilista romana.

Il look di apertura della sfilata Fendi Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Sceglie per questo delle note inconfondibili: a fare da sfondo allo show c'è il ritmo incalzante di Prisencolinensinainciusol, successo di Adriano Celentano datato 1972 che il molleggiato e la Carrà eseguirono insieme nel varietà Milleluci nel 1974, dando vita a un'esibizione piena di energia e di vitalità. Un'espressione pura di ciò che il corpo sa essere e sa fare, e che trova la sua perfetta conclusione in un'altra traccia iconica scelta da Chiuri per il finale, Rumore di Raffaella Carrà.

L'intimo è in vista

Fendi Primavera-Estate 2027.

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Nel senso pratico, che consiste nel mostrare un reggiseno o un gambaletto e in senso figurato: in passerella la parte più intima si espone, emerge. Il set up circondando da specchi amplifica questa attenzione verso il corpo e le molte forme e identità che può assumere, facendo risaltare anche il corpo di chi assiste come se facesse a sua volta parte dello spettacolo.

Fendi Primavera-Estate 2027.

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In relazione allo show Chiuri cita la poesia di E.E.Cummings I like my body when it is with your body, letteralmente "amo il mio corpo quando è con il tuo corpo": un concetto che l'ha fatta riflettere sull'idea di sensualità, portandola a giocare con la lingerie, l'elemento che è più vicino al corpo di ciascuno. Abiti che scivolano, bermuda in satin con bordure in pizzo, calze velate e a rete si fanno portavoce di un concetto di sensualità contemporanea.

Fendi Primavera-Estate 2027.

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Fendi Primavera-Estate 2027.

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Uno sguardo agli accessori

Fendi Primavera-Estate 2027.

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Materia di cui Chiuri è assoluta maestra, l'accessorio vuole la sua parte ed è un naturale completamento del look. Tacchi alti su cui ondeggiare, conditi da un cinturino borchiato, sandali essenziali che si perdono mettendo ancora una volta in evidenza il corpo che li indossa.

Fendi Primavera-Estate 2027.

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Non manca lei, la Baguette, borsa emblema del marchio riproposta in nuove varianti e con una silhouette più morbida e rilassata, che ricorda la prima di fine anni Novanta.

Fendi Primavera-Estate 2027.

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Ritornano i colletti visti sulla passerella Autunno-Inverno 2026, realizzati in pelle con dettaglio gioiello a contrasto. Sui capelli compaiono foulard leggeri e impalpabili, decorati con strass luminosi.

Fendi Primavera-Estate 2027.

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Fendi Primavera-Estate 2027.

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In prima fila

Da sinistra: Aitana, Maria Rosa Gené Ros, Monica Bellucci e Ramon Ros.

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A posare sul front row della sfilata, in total look Fendi, Monica Bellucci, Tecla Insolia e la modella Iris Law.

Rachel Ziegler - Iris Law.

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Tecla Insolia e Romeo Alex Perrone.

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