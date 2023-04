La splendida attrice ci ha colpito e affondato con questo outfit: raffinatissimo ma anche super facile da replicare, guardate qui!

Non è sempre facile cavalcare i trend del momento mantenendo uno stile super chic. Ebbene Diane Kruger con questo outfit ci è riuscita alla perfezione. L'attrice e modella di origini tedesche è stata avvistata alla sfilata di COS Atelier a Parigi e per l'occasione ha sfoggiato una mise della maison semplicemente FA-VO-LO-SA!

Un look che mescola alcuni classici intoccabili del guardaroba come il blazer chiaro dal taglio sartoriale e le pumps in pelle bianca, due passe-partout indiscussi, con due tendenze cool che nelle ultime stagioni stanno spopolando tra le fashion icon più in vista. Quali? Lo slip dress trasparente, un vero must della PE 2023, e il balaclava, un accessorio di cui ormai non possiamo più fare a meno. Lei lo sceglie in maglia fine perfetto anche in primavera e in una nuance vitaminica che spezza la mise neutra regalando un twist all'insieme.

Tutti i capi fanno parte della collezione COS ATELIER, una capsule limited edition realizzata con materiali pregiati e dal design eccezionale, disponibile a partire dal 28 Aprile sullo shop online e in alcuni negozi selezionati del brand. Non lasciateveli scappare!

Blazer con revers a lancia COS ATELIER

Credits: cosstores.com

Sheer dress COS ATELIER

Credits: cosstores.com

Balaclava COS ATELIER

Credits: cosstores.com