Un outfit super chic per l'autunno ma davvero davvero facile da replicare? Tranquille, vi basta armarvi di un abito midi in satin e di un paio di stivali bianchi, e il gioco è fatto

Appena l'abbiamo visto ce ne siamo innamorate perdutamente, chissà che non capiti lo stesso anche a voi! Parliamo dell'outfit indossato dalla modella e influencer Mary Leest durante la Paris Fashion Week. Un look femminile e super chic che schiera in campo due elementi per noi immancabili nel guardaroba di questo autunno: un abito midi in satin (il suo color avorio è di Fendi ed è una vera meraviglia!) e un paio di stivali alti in pelle bianca. Del resto non è certo una novità che questo binomio sia tra i più vincenti e versatili che abbiamo a disposizione nella stagione autunno-inverno.

Un coat in shearling appoggiato sulle spalle come il suo, il modello corto e reversibile di Zadig&Voltaire (ma se preferite andrà benissimo anche un modello in faux fur, ce ne sono mille in circolazione) e una borsa a mano sui toni del marrone completeranno il tutto alla perfezione. Se poi volete aggiungere quel tocco rètro irresistibile, perfetto il fermaglio dorato di Fendi, uno degli accessori più desiderati del momento. Guardate i nostri consigli di shopping qui sotto e lasciatevi ispirare!

Vestito midi satin ZARA

Credits: zara.com

Stivali alti BIANCA DI

Credits: zalando.it

Cappotto in shearling reversibile ZADIG & VOLTAIRE

Credits: zadig-et-voltaire.com

Borsa a mano MANGO

Credits: shop.mango.com

Fermaglio per capelli FENDI

Credits: fendi.com