L’estate 2026 incorona le mollette per capelli anni '90 come ossessione low cost dei look quotidiani. Ma il loro ritorno nasconde molto più di un semplice revival nostalgico.

Fuori dagli studi di BBC Radio One a Londra, Olivia Rodrigo è uscita con un look che alle nate negli anni Ottanta ha dato un brivido familiare: riga laterale, capelli lunghi e una sola forcina in metallo, piazzata poco sopra il sopracciglio. Niente acconciature complicate, niente accessori luxury. Solo quella piccola “bobby pin” in bella vista, proprio come nei poster delle star anni '90.

Da lì in poi è stato facile collegare i puntini: le mollette per capelli anni '90 non sono solo tornate, sono ovunque. Sulle passerelle, nei video TikTok, sulle chiome di Selena Gomez e Chiara Ferragni, ma anche sulla metro alle otto del mattino. L’accessorio capelli dell’estate 2026 è il più democratico che esista: la forcina a vista, versione aggiornata dei vostri diari di medie.

Perché le mollette per capelli anni '90 sono di nuovo ovunque

Il revival non arriva dal nulla. Il fenomeno "febbre anni '90", complice TikTok, vede i tutorial con mollette a clip colorate, messe in fila lungo l’attaccatura, sono diventati virali. Elastici, mollette e forcine diventano "la mania dell’estate", perché risolvono in pochi secondi il problema del caldo sui capelli.

Il motivo è semplice: sono pratiche, costano pochissimo, stanno bene su quasi tutti i tagli e parlano a un’estetica precisa. Un po’ coquette, un po’ grunge, molto nostalgica ma aggiornata. E, dettaglio non secondario, rendono qualsiasi selfie più interessante senza dover cambiare colore o taglio.

Dalle celeb ai vostri capelli: i look da copiare subito

Olivia Rodrigo, in tour per il nuovo album "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", ha scelto la versione più minimal: riga laterale, lato pieno leggermente arretrato da una singola forcina metallica, posizionata poco sopra il sopracciglio. L’effetto è pulito, fresco, super anni '90 e replicabile all’istante con qualsiasi forcina abbiate in bagno.

Selena Gomez ha rilanciato invece le mollette a clip bianche: due, perfettamente simmetriche ai lati del viso, su un bob medio con riga centrale. È il modo più facile per domare le ciocche frontali e, insieme, incorniciare il viso con un’aria un po’ teen ma super controllata.

Sul fronte italiano, Chiara Ferragni con una coppia di mollette luminose fissate lateralmente, quasi come se fossero orecchini per i capelli. E poi c’è Kristen Stewart con il suo "bobby pin look": un lato della testa letteralmente tempestato di forcine nere a vista, perfetto se amate l’idea di un accessorio piccolo ma con carattere rock.

Come portare le forcine anni '90 quest’estate (in meno di 5 minuti)

1) Forcina singola sopra il sopracciglio

Fate una riga laterale, lisciate il lato pieno con le dita e bloccate una ciocca con una forcina semplice, messa in orizzontale poco sopra il sopracciglio. Funziona benissimo su capelli lisci o mossi morbidi e dà subito quell’aria da foto d’archivio anni '90.

2) Due mollette simmetriche

Riga centrale, ciocche frontali tirate all’indietro e fissate con due mollette a clip identiche, come fa Selena Gomez. Sta bene sui bob, sui long bob e su chi ha frangia a tendina che con il caldo tende a incollarsi alla fronte.

3) Pioggia di forcine su un lato

Ispirazione Kristen Stewart: scegliete un lato, portate tutti i capelli dall’altra parte e rivestite la zona sopra l’orecchio con 4-6 forcine in fila o a ventaglio. Potete usare forcine nere su capelli scuri per un effetto grafico, oppure metalliche dorate su biondo per un tocco glam da festival.

4) Mollette gioiello per la sera

Forcine e fermagli con strass o perle stanno diventando piccoli gioielli. Usatele in coppia su uno chignon basso, oppure tre in diagonale su un side part per matrimoni, cene importanti, party in terrazza.

5) Sul raccolto anti-caldo

Coda alta o messy bun e una manciata di mollette per fermare baby hair e ciuffi ribelli alle tempie. Con accessori nude sarete perfette in ufficio, cambiandoli con mollette colorate o glitterate diventate pronte per l’aperitivo senza rifare l’acconciatura.

Per capelli ricci o molto folti, preferite clip leggermente più grandi e usate le forcine solo come rinforzo, senza schiacciare troppo il riccio. Su capelli fini, meglio qualche forcina leggera in più che una clip pesante che scivola dopo un’ora.

Trucchi da esperta (e piccoli errori da evitare)

Gli hairstylist ricordano un dettaglio tecnico che fa la differenza: la forcina tiene davvero solo se le sue ondine stanno verso l’alto, a contatto con il cuoio capelluto. In questo modo "mordono" meglio la ciocca e restano ferme più a lungo.

Non aprite mai la forcina oltre il necessario, altrimenti perde presa. Prima di inserirla, create un minimo di grip sulla ciocca con un velo di lacca o di shampoo secco. Per toglierla, apritela leggermente e fatela scorrere parallelamente al capello, senza tirare verso il basso.

Ultimo trucco: giocate con il finish. Forcine del colore dei capelli per i giorni in cui volete solo tenere a bada il ciuffo, metallo lucido, perle o strass quando vi va di far parlare l’accessorio. Le mollette per capelli anni 90 funzionano a tutte le età: cambia solo il modo, non il divertimento.