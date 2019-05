Emma Mackey docet! Ecco gli essenziali per copiare la sua mise super chic



Se siete state invitate a un matrimonio in primavera e brancolate nel buio alla ricerca dell'outfit perfetto, il look di Emma Mackey potrebbe essere "la luce in fondo al tunnel"!

L'attrice della serie Netflix Sex Education, ci ha convinto subito con questa combo chic che vede protagonisti due grandi must della bella stagione: l'abito midi bon ton e il secchiello in pelle.





Anche l'accostamento di azzurro pastello e rosso secondo noi è assolutamente azzeccato, non trovate?

Gli accessori che fanno la differenza? Un paio di sandali con plateau e cinturino alla caviglia, orecchini glam e un orologio prezioso, e il gioco è fatto.

Ecco i pezzi indispensabili per rubarle l'idea e ottenere una mise da invitata perfetta!

Abito midi VIKA GAZINSKAYA

Credits: farfetch.com





Secchiello in pelle STAUD

Credits: staud.clothing





Sandali con plateau CARMENS

Credits: carmens.it





Orecchini PLV MILANO

Credits: plvmilanoshop.com









Orologio CHANEL Première

Courtesy of Press Office