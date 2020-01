Il risultato di questo abbinamento cromatico è veramente chic, non trovate? Get the look!

Come abbinare il rosso per un risultato super? Ma con il rosa cipria, che domande!

Si tratta infatti della nuance ideale per "smorzare" un look total red e conferirgli un tocco ancora più speciale. Abbiamo scovato questa mise di street style che ci sembra esemplificativa del risultato top che si può ottenere con questa "combo".

Se anche voi adorate questo abbinamento, sappiate che replicarlo è davvero facilissimo.

Basta scegliere un cappotto in lana color cipria e mixarlo con capi e accessori rigorosamente red.

Un paio di pantaloni a palazzo, un pullover lavorato, una maxi pochette di pelle e pumps in coordinato (magari munite di strass per un'occasione speciale).

Ecco una selezione con i pezzi giusti da acquistare.

Cappotto rosa cipria STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Pullover rosso BENETTON

Credits: it.benetton.com

Pantaloni a palazzo ZARA

Credits: zara.com

Pumps gioiello METROCITY

Credits: metrocityword.com

Maxi pochette BOTTEGA VENETA

Credits: bottegaveneta.com

Occhiali da sole SAINT LAURENT

Credits: ysl.com