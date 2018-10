E con un tocco rosa cipria che non guasta affatto.



Il look in bianco e nero è e sempre sarà una buonissima idea.

Specialmente quando a indossarlo è una delle It Girls più stilose del panorama internazionale: Harvey Viera-Newton. Che lo impreziosisce di bagliori metallizzati giocando con gli accessori silver.





Ma andiamo con ordine: si diceva appunto black & white. Un grande classico, insomma, e una garanzia di successo quando si vuole ottenere con poco una mise bon ton davvero irresistibile.

La modella e DJ inglese indossa un total look firmato Miu Miu: cappotto nero con colletto di strass, micro cardigan bianco e una gonna corta in maglina, declinata su un rosa cipria chiarissimo, che aggiunge una sfumatura preziosa all'insieme. Da indossare di giorno in tante occasioni diverse.

Se volete indossarlo la sera, è sufficiente aggiungere una tracolla gioiello e un paio di pumps silver in coordinato, ed è fatta!

Ecco i consigli di shopping utili per ispirarsi al suo stile.





Cappotto in cashmere FALCONERI

Blusa con colletto gioiello MICHAEL KORS COLLECTION

Minigonna in panno di lana rosa DSQUARED2

Décolleté silver con cinturino alla caviglia e tacco gioiello MIU MIU

Tracolla in tweed con catena metallizzata KURT GEIGER

Orecchini con le perle NALÌ

