Ci siamo: la 69esima edizione del Festival di Sanremo è alle porte! Il 5 febbraio sul palco dell'Ariston torneranno a sfidarsi artisti della canzone italiana a suon di parole e melodie.

Ma non sarà solo la musica la grande protagonista: anche lo show vuole la sua parte e con lui i look di tutti coloro che calcheranno il palco.

A partire dalla "primadonna" della kermesse, la brava e bella Virginia Raffaele, tra i presentatori del Festival accanto ai due "Claudio", Baglioni e Bisio.

Riuscirà la meravigliosa conduttrice a conquistarci, oltre che con la sua bravura e il suo talento comico, anche con il suo stile?

Nel 2017, quando fu a Sanremo al fianco di Carlo Conti, la showgirl romana indossò meravigliosamente abiti lunghi e corti, molti con spacchi generosi, grazie al suo fisico decisamente invidiabile.



Ancora non ci sono indiscrezioni su chi la vestirà questa volta e se sceglierà un solo designer per tutte le sere o cambierà di volta in volta.

Alla conferenza stampa per la presentazione del Festival, qualche settimana fa, Virginia ha indossato un look molto minimal: un semplice abito nero con cappotto abbinato del marchio italiano Mantù e stivaletti spuntati di Casadei.









E poi ci sono gli artisti in gara: Arisa, Anna Tatangelo, Paola Turci, Patty Pravo, Federica Carta, certo, ma anche i "signori" potrebbero riservare molte sorprese sul campo "look" (tipo Irama e Motta).

Per non parlare degli ospiti: come Giorgia ed Elisa, oltre a Ramazzotti, Andrea Bocelli e Fabio Rovazzi.

In attesa di scorpire tutti i look di Sanremo 2019, riguardate gli abiti della scorsa edizione!

Tutti i look di Sanremo 2018 MICHELLE HUNZIKER in ARMANI PRIV É Incantevole: se c'è una nuance che le dona è proprio il beige/nudo. Voto: 10.

MICHELLE HUNZIKER in ARMANI PRIV É Bella, bellissima: senza petali o artifizi vari. Perché a una come lei non servono. Voto: 9!





SABRINA IMPACCIATORE in NOBI TALAI Simpatica, irriverente, fa il suo ingresso come una dama a Versailles per poi impigliarsi nel tulle cadendo sul palco. Merita un 10!



LAURA PAUSINI in GIORGIO ARMANI Finalmente è arrivata: l'aspettavano dalla prima sera e meno male che per l'occasione ha scelto un gran bel vestito. Voto: 8



NOEMI in LA JOLIE FILLE Finale sotto le aspettative per Noemi, che non ci colpisce. Voto:6-





ANNALISA Non c'è due senza tre: anche per Annalisa citazione ancient, tulle e maniche da far invidia a Maria Antonietta (in una versione moderna, a sirena). Voto: 6.



LO STATO SOCIALE Completo rosa per il gran finale: il cantante della band bolognese non dimentica la maglietta con slogan. Per la chiusura è "Voglio un sosia". Voto: 9





MICHELLE HUNZIKER in ARMANI PRIV É I coprispalle (o meglio i "manicotti") rischierebbero di fare subito anni '90, in realtà l'effetto è molto bello. Voto: 9!



RED CANZIAN Avranno anche cantato divisi i Pooh, ma i gusti in fatto di giacche (di Facchinetti, Fogli e Canzian) tradiscono la loro secolare amicizia. Voto: 5.





FIORELLA MANNOIA Chic con pochi accorgimenti: un completo, un top prezioso e via. Il resto lo fa la sua voce. Voto: 8



MAX GAZZ É Il cantante ha trovato il suo stile, tra l'esoterico e l'orientale. Voto: 7



CLAUDIO BAGLIONI in ERMANNO SCERVINO Rosso di sera...? Voto: 7 (perché l'effetto "lucidino" non ci piace molto)





DECIBEL Loro si che sono rock: ci sono piaciuti dalla prima sera e per il gran finale li vogliamo premiare. Voto: 10.



ANTONELLA CLERICI Ehm, uhm... non sappiamo, non rispondiamo. Voto: in attesa di giudizio.



MARIO BIONDI Scivola di nuovo sulla pantofola gioiello. Poi non si deve lamentare se in rete fanno ironia sui ritmi lenti della sua canzone... Voto: 5.



ORNELLA VANONI in ANTONIO RIVA Squadra che vince non si cambia. Dopo il bianco, il nero, il rosso, ecco la variante blu. Mitica Ornella. Voto: 9



MICHELLE HUNZIKER in PHILOSOPHY by LORENZO SERAFINI Si apre la quarta serata: ed ecco Michelle in nero, con un abito asimmetrico. Avremmo evitato le catene dorate al collo (il resto ci piace!). Voto: 7.



MICHELLE HUNZIKER in MOSCHINO Dall'abito ai pantaloni o meglio, al completo con strascico. Niente male. Voto: 8!



ANNALISA Carina è carina, ma questo look lascia un po' il tempo che trova. La gonna in tulle... che noia. Voto: 6!





ARISA Ma siamo sicuri che sia davvero lei? La metamorfosi di Arisa in Kim Kardashian ci ha lasciato senza parole. Torna in te Arisa, ti preghiamo. Voto: 2!



MICHELLE HUNZIKER in MOSCHINO Ultimo cambio d'abito, decisamente scenografico. La gonna ampia, è un ripudio di petali di organza. Voto: 10!



ORNELLA VANONI in ANTONIO RIVA Elegante la versione della prima sera in bianco, stupenda la seconda in nero e adesso eccola in rosso. Che meraviglia. Voto: 9!





EVA PEVARELLO in FRANCESCA PICCINI Una rossa in rosso, e noi subito non ci capiamo più niente. Voto: 9!



GIANNA NANNINI Ce ne vorrebbero di più come lei: completo, sneakers e energia. Voto: 8!



MICHELLE HUNZIKER in MOSCHINO Altro cambio d'abito per la padrona di casa. Una jumpsuit con maxi fiocco posteriore, che ci piace davvero tanto. Voto: 9!





PIERO PELÙ "Uooomo, meraviglioooso" per dirlo rubando una frase a uno dei suoi maggiori successi con i Litfiba. Mtico Piero col pantalone in pelle d'ordinanza. Voto: 9!



LO STATO SOCIALE e PAOLO ROSSI Non ci stancheremo mai delle loro t-shirt colorate. Voto: 10!



MICHELLE HUNZIKER in MOSCHINO Ecco, ci viene in mente la frase di un film "fiori in primavera? Avanguardia pura". Ecco, davanti a questo siparietto ci siamo chiesti: vestirsi da mazzo da fiori a Sanremo era proprio necessario? La risposta la sapete anche voi. Voto: 5!



ELIO E LE STORIE TESE e I NERI PER CASO Black&white, rigorosamente invertiti. Ci sono piaciuti, molto. Voto:8!



RENZO RUBINO e SERENA ROSSI Una cascata di lucentezza e di glitter per loro. Una coppia ben assortita. Voto: 7/8 (uno a testa)



ANNA FOGLIETTA in LA JOLIE FILLE A duettare con Luca Barbarossa c'è l'attrice, fasciata in un abito nero lucente. Ma la bellezza? Voto: 9!





MUDIMBI Si è classificato terzo tra le giovani proposte, con una canzone davvero carina. Il completo jacquard bianco ghiaccio invece... ehm. Voto: 5!



GIULIA CASIERI Niente di speciale per Giulia, una delle nuove proposte. Almeno non ci ha distratto dalla canzone, che è molto bella. Voto: 6.



MICHELLE HUNZIKER in TRUSSARDI Per la terza serata Michelle sceglie Trussardi, e anche un design più classico. Da vecchia Hollywood. Voto: 8!





GIORGIA Completo, camicia e via: Giorgia opta per una versione manlike per duettare con James Taylor. Niente male eh? Voto: 8!



MICHELLE HUNZIKER in TRUSSARDI Un colore molto bello (non facile!), peccato per il fitting: l'abito sembra un po' largo sul busto e crea una fastidiosa piega. Voto: 7!





EVA PEVARELLO in FRANCESCA PICCINI Debutto con stile per la ex di XFactor. Questo colore le sta d'incanto e l'abito nasconde un piccolo "trucchetto": si illumina al buio. Voto: 8!

NOEMI C'è mancato poco che la cantante rimanesse a "petto all'aria". L'abito ci piace ma, per quanto detto poco fa, non fa esattamente per lei... Voto: 6.



GIOVANNI CACCAMO Completo casual, intellettuale, con una bella t-shirt bianca. Che carino lui! Voto: 8.



MICHELLE HUNZIKER in TRUSSARDI Quando abbiamo detto glamour vecchia Hollywood abbiamo immaginato questo: trasparenza, silhouette a sirena e apertura sul fondo. Non fa una piega (stavolta!). Voto: 9!



CLAUDIO BAGLIONI ed EMMA D'ACQUINO Total black per il conduttore e direttore creativo (che dopo l'infelice citazione della sera precendete, la camicia nera poteva benissimo evitarla), tubino e simpatia per il volto del TG1. Voto: 6 a lui, 8 lei!



MARIO BIONDI Total black con giacca graffiante (è un po' zebratina se ci fate caso). Stavolta le pantofole di Gianluca Vacchi le ha lasciate in hotel, preferendo una scarpa elegante. Voto:8!





MICHELLE HUNZIKER in ALBERTA FERRETTI Bionda in rosso: una visione fiammante, stupenda. Voto: 10!



ANNALISA Scivolone per la cantante: c'è troppo di tutto in questo look, e la ciliegina sulla torta sono i tronchetti. Voto: 5!





MICHELLE HUNZIKER in ALBERTA FERRETTI L'abito di apertura ci lascia perplessi. L'effetto Barbie girl non ci è piaciuto. Voto: 6-



MICHELLE HUNZIKER in ALBERTA FERRETTI Con questo look delicato Michelle si riprende alla grande: i ricami su fondo nude sono sempre una certezza. Voto: 9



GIULIA CASIERI Un po' anonima come apparizione: sembra un look da sabato sera, estivo, in discoteca. Voto: 5 (ma la canzone è molto bella!)





ELIO E LE STORIE TESE Ah, ah, ah. Risata forzata. Voto: 4.



ALICE CAIOLI Scelta rischiosa per il debutto da nuova proposta del Festival: c'è il rischio che la gente non ascolti la canzone, distratta da questa nuvolona bianca. Voto: 6.



STING Di Sting ce n'è uno: stivaletto e fascino bohémien. Ma quanto ci piace? Voto: 10.





MICHELLE HUNZIKER in ALBERTA FERRETTI Ed è subito Natalia Titova a Ballando con le Stelle! Alle frange luncenti diciamo sempre sì. Voto: 9!



IL VOLO Ma guarda un po', Le Iene sul palco dell'Ariston! Però stanno bene, dai... Voto: 7 (uno a testa).



MICHELLE HUNZIKER in ALBERTA FERRETTI Si torna al classico nero. Scelta "facile" ma vincente! Voto: 8



ENRICO RUGGERI Rock è rock, ma la giacca in pelle con la camicia rossa fa un po' "Avvocato del Diavolo". Nonostante ciò, gli diamo un voto alto per l'originalità. Voto: 8.



RON Il cantante punta su un classico con "twist": completo effetto check (ma discreto) e scarpe in vernice (di Gianni Gallucci Atelier). Elegante senza voler fare il "fenomeno". Apprezziamo! Voto: 7/8

FRANCESCO SARCINA NCS: non ci siamo. Urge un restyling completo, a partire dalla camicia (solo perché ignoriamo la vita bassa). Voto: 5.



ROBERTO VECCHIONI Il completo con la maglietta, rigorosamente fuori dai pantaloni. Peccato per le scarpe, altrimenti ci scappava un 10 e lode. Voto: 9!



MICHELLE HUNZIKER in ARMANI PRIVÉ L'arrivo della Hunziker fasciata in questo abito nero dalla profonda scollatura è stata una vera visione. Voto: 10!

CLAUDIO BAGLIONI in ERMANNO SCERVINO Dalla padrona al padrone di casa. Elegante, a suo agio, simpatico. Voto: 9!



FIORELLO IN GIORGIO ARMANI Elegantissimo in blu, con camicia e papillon. Quasi faticavamo a seguire le sue battute, troppo presi dal suo aspetto da vero gentleman. Voto: 9!

ANNALISA in DSQUARED2 Scollatura audace, gonna corta e un total black che vince sempre. peccato per le scarpe troppo "pesanti" se abbinate a questo minidress. Voto: 7!

ORNELLA VANONI in ANTONIO RIVA Vorremmo inizare la frase con "XX anni e non dimostrarli" ma non ci sembrerebbe elegante. il suo abito invece lo è, tantissimo. Voto: 9!

ERMAL META e FABRIZIO MORO in oXs Coppia in nero: la dimostrazione che anche un bel completo giacca e pantalone può essere rock. Voto: 8 (a entrambi).  Credits: SplashNews

VALERIA SOLARINO Il rosso le dona e la semplicità dell'abito si abbina bene alla scarpa con fermaglio gioiello (di Roger Vivier). Voto: 9!





MARIO BIONDI Il completo è impeccabile, il papillon nero una vera "chiccheria". Ma le loafers preziose... insomma. Voto: 7!



THE KOLORS La giacca con le mostrine indossata da Stash e compagni ci ricorda tanto un certo Chris Martin dei vecchi tempi. Voto: 8 (per la citazione).



NOEMI Basta un pantalone a vita alta con qualche dettaglio particolare e il gioco è fatto. Ci piace! Voto: 8.



MICHELLE HUNZIKER in ARMANI PRIVÉ Cambio d'abito per la Hunziker: abito midi con corpetto preziosi. Voto: 9!



MAX GAZZÉ in GIANLUCA SAITTO Un po' santone, un po' pascià: andiamo dritti al punto, il suo voto è un 9!



MICHELLE HUNZIKER in ARMANI PRIVÉ Terzo cambio d'abito per Michelle, che questa volta sceglie paillettes e cristalli all over. Voto: 9!





LO STATO SOCIALE Il frontman della band più alternativa del Festivàl fa centro con una t-shirt che diventerà un must have. Cosa dice? "Voglio un gattino". Voto: 9!



NINA ZILLI IN VIVIENNE WESTWOOD In rete hanno fatto parecchia ironia, definendo l'abito di Nina un abito da sposa (che l'ironia poi dov'è?). Per noi è perfetta. Voto: 9!



RENZO RUBINO in MISSONI Eleganza giovane e raffinata: un sapiente mix di colori e trame. Voto: 8!





MICHELLE HUNZIKER in ARMANI PRIVÉ Ultimo look della serata, un abito degno del red carpet più patinato. Voto: 10 e lode!



ELIO E LE STORIE TESE Il travestimento, per loro, è d'obbligo. Ma siamo sicuri che sia ancora divertente? Voto: 5!.



GIOVANNI CACCAMO Di blu vestito, disinvolto e molto chic ma senza pretese. Voto: 7!





FRANCESCO SARCINA IN MAURIZIO MIRI Lo stile boho-chic del frontman de Le Vibrazioni sopravvive negli anni. Ma quei pantaloni ci sembrano un po' troppo a vita bassa per essere attuali. Voto: 5!

