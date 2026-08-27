Per la prima ufficiale del tour promozionale di “Practical Magic 2” Sandra Bullock e Nicole Kidman sono tornate insieme sul red carpet con due look ad altissimo tasso di glamour.

Era il 1998 quando uscì al cinema “Practical Magic” (meglio conosciuto qui in Italia come “Amori e Incantesimi”), a distanza di quasi 30 anni dal primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman si preparano a tornare sul grande schermo con il sequel e a vestire nuovamente i panni delle sorelle Sally e Gillian Owens.

Amatissime allora come oggi, le due attrici sono riuscite a conquistare anche la Gen Z, grazie soprattutto ai social.

Nelle ultime settimane, infatti, su Instagram, Pinterest e TikTok hanno iniziato a circolare foto e video di questo iconico film degli anni ’90 e i look che le protagoniste hanno sfoggiato all’epoca sono subito diventati virali.



Ma anche quelli indossati ieri sera a Londra alla première di “Practical Magic 2” non sono certo passati inosservati.

Le due attrici sono la prova che l’eleganza non età e che (sì, anche a 60 anni) è possibile sentirsi sensuali e femminili. E sul carpet londinese lo hanno dimostrato in due modi completamente diversi, con due look praticamente agli antipodi, ma entrambi assolutamente riusciti.

***Nicole Kidman ci insegna che i pantaloni satinati sono la scelta ideale anche nelle occasioni speciali (a 50 anni e oltre)***



I look di Sandra Bullock e Nicole Kidman alla première di “Practical Magic 2”



Per questa reunion Sandra Bullock ha indossato un look di Givenchy della collezione Fall 2026 firmata da Sarah Burton: un abito strapeless dalla stampa leopardata con maxi fiocco laterale e sandali neri con cinturino a T.



Nicole Kidman, invece, ha optato per un look meno audace e decisamente più luminoso: un abito custom di Chanel color verde acqua, tempestato di perline e paillettes, e impreziosito da sottili catene dorate che cadono morbide sulle braccia.



I look delle altre protagoniste del sequel

E anche Joey King e Maisie Williams, che nel film interpretano le figlie di “Sally Owens”, hanno sfoggiato sul red carpet due look molto diversi.

Se la prima ha scelto un vestito etereo e romantico, un abito di Miu Miu completamente trasparente, impreziosito da applicazioni floreali sul corpetto e indossato con sotto slip e top giallo senape.



Maisie Williams ha sfoggiato un abito burgundy di Ellie Misner, un look ispirato a quello scelto nel 1999 da Sandra Bullock per un altro red carpet, quello della première di “Forces of Nature” a Los Angeles.

Foto: GettyImage