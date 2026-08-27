Tremate, tremate, le sorelle Owen son tornate! Sandra Bullock e Nicole Kidman e i look favolosi della premiére di “Practical Magic 2”
Era il 1998 quando uscì al cinema “Practical Magic” (meglio conosciuto qui in Italia come “Amori e Incantesimi”), a distanza di quasi 30 anni dal primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman si preparano a tornare sul grande schermo con il sequel e a vestire nuovamente i panni delle sorelle Sally e Gillian Owens.
Amatissime allora come oggi, le due attrici sono riuscite a conquistare anche la Gen Z, grazie soprattutto ai social.
Nelle ultime settimane, infatti, su Instagram, Pinterest e TikTok hanno iniziato a circolare foto e video di questo iconico film degli anni ’90 e i look che le protagoniste hanno sfoggiato all’epoca sono subito diventati virali.
Ma anche quelli indossati ieri sera a Londra alla première di “Practical Magic 2” non sono certo passati inosservati.
Le due attrici sono la prova che l’eleganza non età e che (sì, anche a 60 anni) è possibile sentirsi sensuali e femminili. E sul carpet londinese lo hanno dimostrato in due modi completamente diversi, con due look praticamente agli antipodi, ma entrambi assolutamente riusciti.
***Nicole Kidman ci insegna che i pantaloni satinati sono la scelta ideale anche nelle occasioni speciali (a 50 anni e oltre)***
I look di Sandra Bullock e Nicole Kidman alla première di “Practical Magic 2”
Per questa reunion Sandra Bullock ha indossato un look di Givenchy della collezione Fall 2026 firmata da Sarah Burton: un abito strapeless dalla stampa leopardata con maxi fiocco laterale e sandali neri con cinturino a T.
Nicole Kidman, invece, ha optato per un look meno audace e decisamente più luminoso: un abito custom di Chanel color verde acqua, tempestato di perline e paillettes, e impreziosito da sottili catene dorate che cadono morbide sulle braccia.
I look delle altre protagoniste del sequel
E anche Joey King e Maisie Williams, che nel film interpretano le figlie di “Sally Owens”, hanno sfoggiato sul red carpet due look molto diversi.
Se la prima ha scelto un vestito etereo e romantico, un abito di Miu Miu completamente trasparente, impreziosito da applicazioni floreali sul corpetto e indossato con sotto slip e top giallo senape.
Maisie Williams ha sfoggiato un abito burgundy di Ellie Misner, un look ispirato a quello scelto nel 1999 da Sandra Bullock per un altro red carpet, quello della première di “Forces of Nature” a Los Angeles.
Foto: GettyImage
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