La Valle Verzasca è una delle gite fuori porta più amate vicino a Milano grazie alle sue acque color smeraldo. Ecco dove si trova, come arrivare, cosa vedere e i consigli per vivere il fiume in sicurezza.

Nel Canton Ticino c'è un fiume che sembra photoshoppato: sfumature dal turchese al verde intenso, rocce levigate in cui l'acqua si infila come vetro liquido. È la Verzasca, protagonista assoluta della Valle Verzasca, a poco più di un'ora e mezza da Milano in auto. Talmente scenografica da essersi guadagnata il soprannome di "Maldive di Milano".

Il boom è esploso nel 2017, quando un video girato al Ponte dei Salti, a Lavertezzo, ha superato i due milioni di visualizzazioni sui social. Da allora la Valle Verzasca è diventata la gita fuori porta più desiderata dai milanesi in cerca di acque smeraldo. Ma non è un lido attrezzato: è un fiume di montagna, freddo e delicato.

Dove sono le “Maldive di Milano” e perché l’acqua è smeraldo

La Valle Verzasca si trova in Svizzera, nel Canton Ticino, alle spalle di Locarno. Da Milano sono circa 115-160 chilometri. Il vostro riferimento sulla mappa è Tenero, sul Lago Maggiore: da lì parte la strada che risale la valle costeggiando il lago di Vogorno e poi il fiume Verzasca.

Ma perché quest'acqua è così incredibile? Il letto della Verzasca è fatto di rocce chiare e compatte, come gneiss e granito, levigate da millenni di erosione. Il fiume è molto limpido, scorre in un bacino poco urbanizzato e alterna tratti profondi a vasche più basse. Luce, colore della roccia e trasparenza creano quelle sfumature dal turchese al verde smeraldo.

Il WWF Svizzera considera la Verzasca una delle grandi «perle d'acqua» del Paese, proprio per lo stato ancora relativamente intatto dell'ecosistema fluviale.

Il tratto più fotografato è quello di Lavertezzo, con il celebre Ponte dei Salti: un ponte pedonale in pietra a due arcate che scavalca una serie di pozze perfettamente trasparenti, incastonate tra grandi lastre di granito. Ma il colore smeraldo vi accompagna lungo quasi tutta la Valle Verzasca, fino a Sonogno e alla cascata della Froda.

Come arrivare da Milano e cosa fare lungo il fiume Verzasca

n auto, l'itinerario classico da Milano è: A9 verso Como-Chiasso, poi autostrada A2 direzione Nord fino a Bellinzona Sud, quindi indicazioni per Locarno, Tenero e infine la deviazione per Valle Verzasca.

Se non volete guidare, c'è il combo treno + bus. Treno da Milano Centrale per Locarno o Tenero, con cambio a Bellinzona; poi il bus 321 risale la valle fermando alla diga di Contra, Lavertezzo, Brione, Gerra, Frasco e Sonogno.

Una giornata tipo? Partenza da Milano verso le 7.30-8.00, arrivo alla diga di Contra a metà mattina. La diga, alta circa 220 metri, è famosa per il bungee jumping e per la scena iniziale di GoldenEye con James Bond.

Seconda tappa obbligata: Lavertezzo e il Ponte dei Salti. Qui potete rilassarvi sulle rocce e fare il bagno nelle celebri vasche naturali della Verzasca.

Nel pomeriggio potete raggiungere Sonogno, ultimo paese della valle. Da qui parte il sentiero per la cascata della Froda, uno dei luoghi più suggestivi della zona.Se avete due giorni, considerate una notte a Corippo, uno dei borghi più caratteristici della Valle Verzasca, oggi trasformato in albergo diffuso.

Bagni, sicurezza e turismo responsabile nelle acque smeraldo

La Verzasca è balneabile, ma resta un fiume alpino. L'acqua è molto fredda anche in agosto e le correnti possono essere insidiose. I soccorritori ricordano che molti incidenti sono dovuti ai tuffi e alla sottovalutazione della corrente.

Portate scarpe da scoglio, evitate i gonfiabili quando la corrente è forte e, se siete con bambini, scegliete le pozze più tranquille.

Dopo il video virale del 2017 la Valle Verzasca è diventata una delle mete estive più frequentate vicino a Milano, tanto che autorità e residenti hanno introdotto parcheggi regolamentati e controlli più severi.

Per vivere al meglio questo angolo di Svizzera, rispettate poche semplici regole: niente rifiuti, niente fuochi, musica a basso volume e attenzione ai divieti nei piccoli borghi.

Per pranzo vale la pena fermarsi in uno dei grotti della valle, come il Grotto Efra a Sonogno, oppure organizzare un picnic ricordandosi di riportare a casa tutti i rifiuti.

Così le Maldive di Milano continueranno a essere uno dei luoghi più spettacolari della Valle Verzasca, con le loro acque smeraldo a poco più di un'ora e mezza da Milano.