Non solo la regina della musica country ma anche una grande icona di stile: ecco 5 lezioni imparate da Dolly Parton.

È stata una delle artiste più iconiche e amate di sempre, in più di 60 anni di carriera ha scritto brani diventati pietre miliari della cultura americana e si è guadagnata il titolo di regina della musica country: Dolly Parton è morta ieri all’età di 80 anni.

La cantante, con la sua voce inconfondibile e il suo talento, è riuscita a trasformare il genere country in un linguaggio capace di parlare a generazioni diverse, ma la sua eredità non è fatta soltanto di musica.

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L’artista, infatti, ha saputo costruire nel tempo un’immagine altrettanto iconica, sempre riconoscibile e fedele alla sua identità. E il suo guardaroba glamour, esagerato e a tratti kitsch, fatto di parrucche biondo platino, abiti super stretch e tacchi vertiginosi, è diventato parte integrante del suo personaggio.



Ma ecco le 5 lezioni di stile che ci ha lasciato Dolly Parton.



5 cose che Dolly Parton ci ha insegnato sullo stile



01. Non avere mai paura di osare

Dolly Parton ha sempre osato con il proprio modo di vestire. Attratta da capi e accessori a dir poco appariscenti, è sempre andata oltre le convenzioni. E i suoi look audaci e fuori dagli schemi ci insegnano che non esistono regole quando si tratta di essere sé stesse e che l’unica cosa che conta è restare fedeli alla propria identità, anche se questo significa distinguersi dalla massa.



02. Andare oltre le tendenze

La regina della musica country non ha mai lasciato le tendenze o il giudizio degli altri influenzassero il suo modo di vestire. Per lei la priorità è sempre stata una sola: sentirsi a proprio agio nei suoi look e indossare esclusivamente ciò che la faceva sentire bene, al di là dei trend del momento.



03. Conoscere le proprie qualità e imparare a valorizzarle

Il segreto per funzionare un look? Per Dolly Parton era uno solo: tenere conto della propria fisicità e esaltare il più possibile i propri punti di forza. Lei, ad esempio, amava valorizzare le sue curve con abiti super stretch e compensava la sua statura minuta con scarpe dal tacco vertiginoso.



04. Mai senza tacchi

A proposito di tacchi, la cantante non si separava mai dalle sue amate scarpe con il tacco che erano molto di più di un semplice accessorio. Di loro amava il modo in cui la facevano sentire più femminile, sensuale e sicura di sé. La lezione imparata? Mai sottovalutare il potere dei tacchi!



05. Trovare ispirazione nelle piccole cose

A volte basta guardarsi intorno per trovare nuovi spunti per il proprio guardaroba. L’ispirazione può arrivare dalle situazioni più inaspettate, dalle persone che si incontrano ogni giorno o da un piccolo dettaglio che cattura l’attenzione. Proprio quello che Dolly Parton faceva sin da bambina.

Foto in apertura: GettyImage