Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app.

Grande interprete del cinema italiano e internazionale, Alba Rohrwacher è la protagonista del numero straordinario (da oggi in edicola e su app) che Grazia dedica alla 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Alba, che abbiamo fotografato proprio a Venezia, ci parla delle donne che interpreta nei film in rassegna: una manager alle prese con un mondo del lavoro fondato sulla sottomissione, nel film "Un bon petit soldat" di Stéphane Brizé, e una madre che perde una parte di sé quando la figlia va via di casa per studiare, in "Una storia" di Anna Foglietta. L'incontro con quelle inquietudini, spiega, la incoraggiano a vincere le sue fragilità.

Nel numero celebriamo poi il Leone d'oro alla carriera di George Clooney raccontando i suoi film, la sua vita e l'impegno civile che ci ricorda un'America diversa da quella di oggi. Presentiamo inoltre i film più attesi alla Mostra e passiamo in rassegna i look più travolgenti fotografati sul tappeto rosso veneziano nelle ultime edizioni.

Un'inchiesta approfondisce quella riscossa del cinema che stiamo vivendo in questa stagione: il successo di kolossal come l'Odissea e il nuovo Spider-Man dimostra che le sale possono ancora riempirsi, anche nell'era dello streaming.

Di creatività senza limiti parla invece la grande artista Marina Abramović, intervistata alla vigilia del premio che riceverà da amFAR durante la Mostra.

Le pagine della moda sono dedicate agli abiti da sera della nuova stagione, in un servizio esclusivo scattato tra le calli di Venezia.

In più, nel numero, una speciale sezione è dedicata alla novità moda dell'autunno-inverno per bambine e bambini.