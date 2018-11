Da Victoria Beckham a Scarlett Johansson, ecco le star che hanno brillato sul red carpet dei People's Choice Awards 2018.



Nuovo red carpet sotto le colline di Hollywood: questa volta i flash dei fotografi sono stati tutti per i People's Choice Awards 2018.

Nonostante Leonardo Di Caprio abbia cercato di calamitare l'attenzione con il suo mega party di compleanno (accreditati alla festa i neo coniugi Paltrow e i The Carters) e la situazione degli incendi in California abbia tristemente preso la scena, sono state molte le celeb che hanno calcto i tappeto rosso deglia attesi Awards del pubblico statunitense.

E con loro, ovviamente uan sequela di look decisamente "wow"! Per facilitarvi il lavoro, abbiamo scelto i 10 best look della serata.

Pronte a scoprirli?





Victoria Beckham, eletta Fashion Icon of the Year, con un completo, ça va sans dire, della sua linea d'abbigliamento,





Mila Kunis con uno slipdress di Alex Perry e scarpe di Christian Louboutin.





Kate McNamara con un abito scintillante di Balmain, sandali Giuseppe Zanotti, e gioielli Tiffany & Co.





Rita Ora con un sorprente abito color lavanda impreziosito da applicazioni e ricami dorati (e cuissarde "en pendant") di Versace.

Look anticonformista per Busy Philipps: abito con ampia gonna in tulle di Christian Siriano, stivali a fiori Dr Martens e gioielli Irene Neuwirth.





Amber Valletta con uno slipdress rosso fuoco di Victoria Beckham.





L'attrice Shay Mitchell con un abito di Toni Maticevski e shoes firmate Manolo Blahnik.





Camila Mendes, star della serie tv Riverdale, con un abito Etro e sandali Tory Burch.





Scarlett Johansson con un look firmato Versace, composto da bustier e pantaloni morbidi.





Sarah Silvermann ha scelto un abito nero dalla scollatura vertiginosa di Rhea Costa.