Comodi, versatili, sempre chic: i pantaloni beige sono una scelta sempre azzeccata, sì anche nelle occasioni speciali. Ecco i modelli da puntare ASAP.

Da qualche anno è ospite fissa sul red carpet della Mostra del Cinema, ieri ha fatto nuovamente ritorno a Venezia e con il suo outfit ci ha fatto riscoprire il potenziale di uno dei grandi classici del guardaroba quotidiano: Beatrice Valli ha puntato tutto sull’eleganza di un paio di pantaloni beige per il suo sbarco al Lido.

L’influencer, arrivata insieme al marito Marco Fantini, infatti, ha optato per un look easy-chic con protagonisti proprio i pantaloni beige, dimostrandoci come un capo spesso relegato agli outfit di tutti i giorni possa in realtà diventare un ottimo alleato anche nelle occasioni più importanti.

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Per il consueto photocall sul pontile del Lido, Beatrice ha scelto un total look firmato Phaeonia, composto da camicia bianca con il fiocco sul collo, pantaloni beige a gamba ampia e scarpe en pendant.

E questo styling, tanto semplice quanto ricercato, ha messo in luce tutta la versatilità dei pantaloni beige: un capo che, se abbinato nel modo giusto, si può facilmente sfruttare in qualsiasi momento della giornata, dall’ufficio all’aperitivo fino agli appuntamenti più glamour.

Non ne avete ancora un paio nell’armadio e volete rimediare al più presto? Vi aiutiamo noi a mettere subito gli occhi sui modelli più chic in circolazione.

A gamba larga o dritta, a vita alta o media, con o senza pince: ecco una mini selezione di pantaloni beige da aggiungere ora alla shopping list.

Pantaloni beige: 7 modelli su cui mettere subito gli occhi

ZARA Pantaloni ampi a vita alta

Credits: zara.com

THE FRANKIE SHOP Pantaloni a vita alta e gamba larga

Credits: mytheresa.com

MANGO Pantaloni con le pince a gamba dritta

Credits: shop.mango.com

TOMMY HILFIGER Pantaloni larghi in twill

Credits: it.tommy.com

THE ROW Pantaloni sartoriali a vita alta

Credits: therow.com

COS Pantaloni cropped in cotone

Credits: cos.com

MAX MARA Pantaloni beige in twill di cotone

Credits: it.maxmara.com