Quel caffè che vi sveglia ogni mattina può anche regalare alla vostra pelle luminosità, tono e relax. Bianca Cheah lo usa nello scrub: ecco i 9 benefici più sorprendenti.

Secondo le principali indagini sui consumi, ogni italiano beve in media più di una tazzina di caffè al giorno. Quasi sempre però il rito finisce lì: tazza vuota, fondi nel secchio. La wellness entrepreneur australiana Bianca Cheah fa il contrario. Trasforma i fondi di caffè in uno scrub corpo energizzante, diventato virale proprio per i benefici sulla pelle.

Nel suo rituale la miscela è semplice: caffè macinato, oli vegetali, qualche ingrediente naturale idratante. Nulla di miracoloso, ma un gesto regolare che promette pelle più liscia, luminosa e compatta. Partendo dalle sue abitudini, e da ciò che dicono i dermatologi, ecco come il caffè può davvero diventare un alleato beauty.

Perché il caffè è un alleato della vostra pelle

I fondi di caffè sono un perfetto esfoliante meccanico: i granuli massaggiati sulla pelle aiutano a rimuovere le cellule morte che rendono l’incarnato spento e grigio. Questo permette alla cute di ritrovare morbidezza e di assorbire meglio le creme applicate dopo la doccia.

Il caffè contiene anche antiossidanti come polifenoli e acidi fenolici, che contrastano i radicali liberi prodotti da smog, stress e raggi UV. Non fanno sparire le rughe da un giorno all’altro, ma contribuiscono a proteggere il collagene e l’elasticità cutanea. La caffeina, infine, stimola la microcircolazione superficiale: unita al massaggio, dà quella sensazione di pelle più soda che tante di voi notano dopo uno scrub energico.

Come usare lo scrub al caffè in sicurezza

Lo scrub al caffè va usato su pelle sana: niente zone con dermatiti, tagli, eritemi o acne infiammata. Sul viso servono granuli molto fini e movimenti leggerissimi, evitando accuratamente il contorno occhi. Se avete la pelle sensibile o soffrite di couperose, meglio chiedere il parere di un dermatologo prima di provarlo.

La frequenza ideale? In genere 1 volta a settimana sul corpo è sufficiente, al massimo 2 se la pelle è robusta. Bianca Cheah racconta di esfoliare fino a 3 volte in estate, ma ascoltate sempre la vostra pelle: se tira o si arrossa, state esagerando. Applicate lo scrub sulla pelle umida, massaggiate con movimenti circolari dal basso verso l’alto, insistendo su gomiti, ginocchia, talloni e zone con cellulite. Sciacquate e applicate una buona crema idratante.

I 9 sorprendenti benefici del caffè per la pelle

1. Azione detossinante

I granuli di caffè, uniti al massaggio, favoriscono il microcircolo e aiutano a “risvegliare” i tessuti. La pelle appare più fresca e meno spenta.

2. Relax sensoriale

L’aroma del caffè ha un effetto quasi aromaterapico: diversi studi indicano che il profumo può migliorare l’umore e ridurre la sensazione di stanchezza mentale. Sotto la doccia diventa una piccola pausa di benessere.

3. Miglioramento visivo della cellulite

La caffeina ha un lieve effetto drenante sui liquidi e, con il massaggio, rende la grana cutanea più uniforme. I dermatologi ricordano però che si tratta di un aiuto estetico e temporaneo, non di una cura definitiva.

4. Incarnato più uniforme

L’esfoliazione meccanica rimuove lo strato di cellule morte che accentua macchie leggere e discromie superficiali. Il risultato è una pelle più omogenea e luminosa, soprattutto su gambe e braccia.

5. Supporto anti-age

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i raggi UV sono tra le principali cause di invecchiamento cutaneo precoce. Gli antiossidanti del caffè aiutano a contrastare parte dei danni ossidativi, soprattutto se abbinate sempre la protezione solare.

6. Idratazione potenziata

I fondi di caffè funzionano come “veicolo” perfetto per oli vegetali come oliva, mandorle dolci o cocco. Mentre esfoliate, gli oli nutrono la barriera cutanea e riducono la sensazione di secchezza.

7. Esfoliazione naturale

Rispetto a scrub con microplastiche, i fondi di caffè sono un’alternativa naturale e sostenibile. Riducono ruvidità su ginocchia, gomiti e talloni, lasciando la superficie più liscia al tatto.

8. Pelle più tonica e compatta

Il massaggio circolare dal basso verso l’alto stimola la microcircolazione e il drenaggio. Dopo alcune settimane di costanza la pelle su cosce e glutei appare più compatta e “tesa”.

9. Rinnovo cellulare

Eliminando regolarmente lo strato corneo ispessito, lo scrub al caffè favorisce il naturale turnover cellulare. I trattamenti che applicate dopo - sieri, oli, creme - penetrano meglio e lavorano con più efficacia.

Un ultimo plus, molto pratico: potete preparare lo scrub in casa mescolando due cucchiai di fondi di moka con un cucchiaio di olio vegetale e, se la pelle lo tollera, un cucchiaio di zucchero di canna. Pochi minuti sotto la doccia, zero sprechi e un alleato in più nella vostra routine di cura della pelle.