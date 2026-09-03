L'abito rosa firmato Prada declinato nelle diverse silhouette e tonalità è il sogno di tutte le star che calcano il red carpet. Scoprite i modelli più belli con noi.

L'attrice Laura Dern arriva alla cerimonia di apertura dell’83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in un abito in raso doppio rosa pastello, con corpino e gonna a ruota, firmato Prada, e la nostra mente è corsa subito indietro nel tempo per ripercorrere tutti quegli abiti del brand italiano che, nella stessa delicata tonalità di rosa o attraverso una silhouette simile, hanno lasciato il segno sui red carpet.





Laura Dern in abito e slingback Prada





Dalle più recenti come Michelle Williams, che lo ha scelto con dettagli preziosi, e Amanda Seyfried, con gonna ampia al MET Gala, fino a Gwyneth Paltrow proprio a Venezia nel 2011 ecco qui alcuni degli abiti dell’inconfondibile rosa Prada che tutte le star sognano di indossare.











Amanda Seyfried

A maggio di quest’anno l’attrice Amanda Seyfried ha indossato questo abito con bustier allungato Prada e gonna ampia per partecipare al MET Gala.





Michelle Williams

A marzo Michelle Williams a Los Angeles ha scelto di indossare un abito lungo rosa pastello Prada arricchito da dettagli gioiello. Il pannello backless rigido sul davanti è ammorbidito sui fianchi. Il fit è perfetto.





Gwyneth Paltrow

A febbraio Gwyneth Paltrow ha indossato la famosa miniskirt con strascico Prada della sfilata primavera-estate 2022 con un tank top trasparente per partecipare al Santa Barbara International Film Festival.





Hailee Steinfeld

Ai Golden Globes del 2024 Hailee Steinfeld ha scelto di accessoriare il suo Prada rosa (anche questo con strascico) con dei lunghi guanti in stile Old Hollywood.





Hunter Schafer

Sempre ai Golden Globes del 2024 anche l’attrice Hunter Schafer ha indossato un Prada rosa, questo però con una silhouette molto più morbida e con strascico creato da pannelli leggeri dall’effetto scenografico.





Scarlett Johansson

A Cannes nel 2023 l’attrice Scarlett Johansson era da poco incinta quando ha scelto di indossare un abito Prada con bralette trompe-l’oeil. La tonalità di rosa è leggermente più accesa.





Renee Zellweger

Salto nel 2020: Renee Zellweger per il red carpet degli EE British Academy Film Awards ha scelto un abito Prada che lascia le spalle scoperte con corpetto strutturato e décolletées matching in raso a punta.





Anne Hathaway

Ancora più indietro e siamo nel 2013 con Anne Hathaway che porta i capelli cortissimi e vince l’Oscar come Attrice Non Protagonista per il film I Miserabili indossando questo Prada di un timido rosa; inconfondibile.





Gwyneth Paltrow

Nel 2011, proprio per un red carpet a Venezia, Gwyneth Paltrow (sì, di nuovo lei) ha indossato un abito da sera Prada dalla gonna ampia e con fiocco al collo. Anche quest’ultimo elemento è ricorrente nell’estetica del brand.





Selena Gomez

Concludiamo la carrellata con un look di quest’anno di Selena Gomez che ha scelto un Prada rosa ma corto e più vivace per un evento del suo brand Rare Beauty.

Chi sarà la prossima star a voler sperimentare con il "Pink Prada" sul red carpet?