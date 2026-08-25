Non è solo una sensazione. Sono molte le celeb e trendsetter che ultimamente stanno "abdicando" al classico blue jeans in favore di altre opzioni... soprattutto dopo i 40 anni! In Francia, ad esempio, si parla di un calo di circa il 18% delle vendite del jeans blu tra le over 40 a Parigi. Al suo posto, nelle foto di designer, attrici e giornaliste francesi, spuntano due nuovi “neutri intelligenti”: antracite e verde oliva. Sono i due colori che, di fatto, sostituiscono il denim quando serve un upgrade immediato.





Perché non soffermarsi solo sul jeans blu dopo i 40

Nessuno vi chiede di rinunciare al vostro jeans preferito. Gli esperti di stile lo ripetono ovunque, da Pourfemme alle pagine moda dei femminili: il denim non ha età, conta il modello. Però il blu classico, soprattutto nelle versioni rigide e molto sature, crea un blocco visivo netto proprio su fianchi e cosce.

Dopo i 40, quando la silhouette cambia e l’obiettivo è allungare la figura, quel “taglio a metà” può diventare poco donante. In più il denim, se lavato spesso e in modo aggressivo, tende a scolorire, a segnare ginocchia e seduta, a perdere la famosa “piega”. Un pantalone sartoriale in misto lana con non più del 2% di elastan mantiene invece un’aplomb impeccabile anche per 14 ore consecutive: ufficio, aperitivo e cena con un solo cambio di scarpe.





Colore n. 1: antracite, il nuovo nero soft

Tecnicamente si parla di Pantone 19-3906 TCX, ma voi potete chiamarlo semplicemente grigio antracite. È il nero che ha imparato le buone maniere: meno duro sul viso, più facile da abbinare, ugualmente elegante. Le francesi over 40 lo usano come base di tutto ciò che prima facevano con il jeans blu.

Il modello più furbo è il pantalone dritto o leggermente svasato, vita alta o medio-alta, in misto lana compatto con una punta di elastan. Stessa filosofia che Vogue Italia applica ai pantaloni beige “alternativa ai jeans”, ma declinata in scuro: taglio quasi maschile, linea pulita, zero decori. L’effetto è subito più adulto ma non ingessato.

Due formule pronte da copiare: per l’ufficio, pantalone antracite, camicia bianca morbida infilata, blazer blu inchiostro e mocassini lucidi. Per la sera, lo stesso pantalone con top in seta color champagne e sandali a tacco medio. In entrambi i casi il messaggio è chiaro: avete scelto di essere eleganti, non solo comode.





Colore n. 2: verde oliva, il cargo parigino che funziona anche da noi

L’altro protagonista è il verde oliva, quello identificato come Pantone 18-0538 TCX. Non è il verdone cupo militare, ma una sfumatura morbida che sta benissimo con pelle chiara, incarnato dorato, capelli castani e rossi. È un neutro, proprio come il beige o il blu navy: si abbina a bianco, nero, cipria, sabbia, righe marinare.

Qui il modello chiave è il cargo in versione ripulita. Niente tasconi enormi che aggiungono volume, ma tasche piatte, cuciture discrete e linea dritta alla caviglia. I cargo color oliva sono tra i pantaloni più versatili di stagione, proprio come alternativa pratica ai jeans. Sceglieteli in cotone un po’ sostenuto o in gabardine leggera, così la gamba viene sfiorata, non strizzata.

Formula weekend: cargo oliva, T-shirt bianca leggermente aderente, blazer doppiopetto color sabbia e sneakers chiare. Formula aperitivo: stesso pantalone, top nero tipo lingerie, sandalo a listini e orecchini importanti. Comfort totale, ma con quell’aria “sono appena uscita da una galleria d’arte del Marais”.





Jeans, antracite o oliva? Come decidere dopo i 40

Il jeans resta imbattibile per parco giochi, gite in treno, weekend in campagna. Secondo gli stylist, eliminarlo dal guardaroba sarebbe un errore. Limitatevi a evitare i modelli troppo adolescenziali: mini short in denim, lavaggi estremi, strappi ovunque. Le linee che funzionano meglio dopo i 40 sono dritte o leggermente svasate, in blu medio o scuro, senza loghi eccessivi.

Quando invece avete una riunione, un appuntamento importante o una cena in cui volete sembrare “sistemate” in un secondo, l’antracite vince facile. Per tutte quelle situazioni intermedie - brunch, aperitivi, giornate in città - il verde oliva gioca il ruolo del jeans, ma con uno scatto in più di raffinatezza. Pensateli come tre fratelli: il jeans è il ribelle, l’antracite il serio affascinante, l’oliva il creativo chic.





Gli errori da evitare con questi due colori

C’è però un dettaglio che rovina tutto: la vestibilità sbagliata: vita bassa e tessuti super stretch trasformano subito antracite e oliva in jeggings anonimi, cancellando qualsiasi allure sofisticata. Meglio vita media o alta, tessuti che accompagnano senza segnare.

Altro rischio: il total black cupo sopra l’antracite, senza punti luce, che vi invecchia all’istante, soprattutto over 40. Bastano una camicia chiara, un bijoux metallico, una borsa colorata per riaccendere il viso. Sul verde oliva, infine, occhio alle lunghezze: un orlo che si accartoccia sulla scarpa fa subito trasandato e manda in fumo la famosa “piega da 14 ore”.

La buona notizia? Vi basta introdurre un solo pantalone antracite e uno verde oliva nel vostro armadio per sentire che il rapporto con il jeans, a 40 anni, è finalmente alla pari. Non è più l’unica opzione, ma una scelta tra molte. Come dovrebbe essere in ogni storia d’amore che si rispetti.





