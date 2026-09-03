Cosa fare a Roma nel mese di settembre? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti

Cosa fare a Roma a settembre? Ci sono tantissimi eventi da non mancare.

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dalla musica allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità. Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma a settembre

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Dissonanze all'Auditorium

Dissonanze torna all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 12 e 13 settembre con New Chapter, un nuovo capitolo dedicato alla sperimentazione elettronica. La rassegna punta ancora una volta a mettere in dialogo ricerca sonora, performance dal vivo e dj set, portando a Roma alcuni dei protagonisti più interessanti della scena internazionale. Tra i nomi annunciati spiccano Björk, presente con un dj set, Peggy Gou, Daphni, Donato Dozzy, Floating Points e Honey Dijon, insieme ad altri artisti. Due giornate pensate per esplorare linguaggi e sonorità differenti, seguendo il filo della musica elettronica contemporanea tra grandi nomi internazionali, sperimentazione e nuove forme di performance.

Indirizzo: viale Pietro de Coubertin 30

Short Theatre

A settembre torna anche Short Theatre, il festival romano dedicato alle arti performative contemporanee, con un programma che mette in dialogo teatro, danza, performance, installazioni e nuove forme di ricerca artistica. L'edizione 2026 prende il via giovedì 3 settembre all'Orto Botanico di Roma, dalle 18:00 alle 22:00, e prosegue nei giorni successivi in diversi luoghi della Capitale, tra cui La Pelanda, Teatro India, Cinema Troisi, MACRO, MUCIV e Ararat. Tra gli appuntamenti già in calendario figurano, il 4 settembre, Muna Mussie al Cinema Troisi con Cinema Impero, Chiara Bersani a La Pelanda con Michel: The Animals I Am e il progetto video-installativo Myriade #1 di Asmaa Jama e Gouled Ahmed. Una rassegna ideale per chi vuole scoprire una Roma culturale meno convenzionale, dove i confini tra le diverse discipline dello spettacolo diventano sempre più sfumati.

Ciao Estate Ciao

Una giornata per salutare l'estate attraverso vintage, design, musica e creatività: è Ciao Estate Ciao, l'appuntamento firmato Vintage Market in programma domenica 20 settembre negli spazi di Largo Venue. Per l'occasione, i due livelli del locale e l'area esterna diventeranno un grande spazio dedicato alla cultura urban, con 50 pop-up selezionati da tutta Italia. Tra gli stand si troveranno abbigliamento e accessori vintage dagli anni Settanta ai Duemila, streetwear, vinili, libri, collezionismo, crafted design, grafica, illustrazione indipendente, progetti di upcycling e rework. La giornata sarà accompagnata anche da una proposta gastronomica curata da O'Bistrot, tra brunch, pranzo e aperitivo negli spazi esterni. Al tramonto arriverà la musica live di Indiepanchine, dedicata ai progetti emergenti della scena romana e non solo, mentre a seguire sarà dj Frankie 45 a chiudere la giornata con il suo dj set.

Orari: dalle 12.00 alle 21.00

Indirizzo: via Biordo Michelotti 2 Romaeuropa Festival Dall’8 settembre al 15 novembre Roma torna a essere un grande palcoscenico internazionale con la 41ª edizione del Romaeuropa Festival, che porta in oltre 20 spazi della Capitale il meglio della creazione contemporanea tra danza, teatro, musica, arti visive e nuove forme di performance. Il cartellone di settembre offre già diversi appuntamenti interessanti: l’apertura, l’8 settembre all’Auditorium Conciliazione, è affidata a Sofia Nappi e KOMOCO con Chora – Il vuoto all’origine. Tra gli altri eventi del mese figurano AGATHA forward di 19 settembre al Mattatoio, mentre il 26 e 27 settembre arriva KA-IN, spettacolo del Groupe Acrobatique de Tanger e Raphaëlle Boitel con 13 acrobati e danzatori, pensato per un pubblico dai 7 anni in su. Il 27 settembre, inoltre, il Teatro Argentina ospita l’Osmium live, tra gli appuntamenti musicali del festival.

Flor de Maga

Tra verde, cocktail e atmosfere tropicali, Flor de Maga porta un angolo di Santeria nel quartiere Marconi. Il temporary cocktail bar è ospitato all'interno di un vivaio e cambia anima al calare del sole: dal mercoledì alla domenica, dalle 18 all'1, fino a ottobre, i chioschi si animano tra drink, tapas e musica dalle suggestioni latine. La drink list guarda alla tradizione afro-cubana attraverso cocktail che ne riprendono i nomi: Yemayà, twist sulla Caipirinha con Cachaça e mango; La Santeria, rilettura del Gin Fizz con gin Spirito Santo; Oyà, una Paloma estiva a base di Tequila e Mezzala; Elegguà, che combina vodka, cetriolo, lime e cardamomo; e Changò, versione botanica dell'aperitivo all'italiana. Anche la cucina segue la formula informale delle tapas, con Maritozzo con pulled pork, Catalana di mare, Tacos, Pan brioche alici, taglieri di verdure e formaggi, oltre a proposte vegetariane come Caponatina di verdure e Hummus di ceci. Un indirizzo da scegliere per una serata all'aperto tra cocktail, musica e assaggi da condividere.

Orari: dal mercoledì alla domenica, 18.00 - 01.00

Indirizzo: viale Guglielmo Marconi 698 Ficus al Massimo Il 5 e 6 settembre il Garum – Museo della Cucina, a due passi dal Circo Massimo, torna a ospitare Ficus al Massimo, che inaugura la nuova stagione con una selezione di creativi e brand indipendenti provenienti da tutta Italia. Dalle 10.30 alle 20 le sale del museo si trasformeranno in un percorso dedicato alla produzione contemporanea, tra moda indipendente, alta moda e capi sartoriali anche su misura, accessori, vintage, gioielli, illustrazioni, ceramiche, home decor e design. Non mancheranno proposte legate al recyclup, piante stabilizzate e bonsai. Il filo conduttore resta la ricerca di progetti con un'identità precisa, capaci di valorizzare il fatto a mano, il pezzo unico e le piccole produzioni. Particolare spazio sarà dedicato alla moda, con designer e realtà sartoriali che proporranno collezioni in edizione limitata o personalizzabili. Un'occasione anche per incontrare direttamente artigiani, illustratori e designer e conoscere le storie dietro agli oggetti esposti. Orari: dalle 10.30 alle 20.00

Indirizzo: Via dei Cerchi 87

Roma Bar Show 2026

Il 14 e 15 settembre, gli spazi de La Nuvola tornano a essere il punto d'incontro per professionisti e appassionati del mondo del beverage con il Roma Bar Show 2026. La manifestazione riunirà espositori e buyer provenienti da oltre 30 Paesi, insieme a bartender, aziende e protagonisti della scena internazionale della miscelazione. Tra le novità c'è un'area dedicata al mondo No & Low Alcohol, mentre tornano il Mexican Village e l'Educational Program, uno dei pilastri del Roma Bar Show. Due giornate per scoprire tendenze, prodotti e nuove direzioni del bere contemporaneo.

Indirizzo: viale Asia 40

Festival di Film di Villa Medici

Dal 16 al 20 settembre, Villa Medici torna a ospitare il Festival di Film, arrivato alla sua sesta edizione. Il progetto nasce per esplorare il territorio di confine tra cinema e arte contemporanea, mettendo insieme film d’artista, documentari, fiction, saggi e opere di diversa durata e formato. Per cinque giorni sono previste quasi 40 proiezioni, distribuite tra le sale e gli spazi all’aperto della storica Villa sul Pincio. Più che un tradizionale festival cinematografico, l’appuntamento propone quindi una riflessione sulle immagini e sui diversi modi di raccontare il presente attraverso il linguaggio audiovisivo. Una proposta particolarmente interessante per chi vuole combinare cinema, arte e una delle cornici storiche più suggestive di Roma, seguendo opere e autori che lavorano al di fuori dei percorsi cinematografici più convenzionali.

Indirizzo: Villa Medici, Viale della Trinità dei Monti 1

CousCous Unplugged

Dal 3 al 6 settembre, Via Casal del Marmo torna a trasformarsi in una grande piazza dedicata alla musica e alla creatività con la quinta edizione di CousCous Unplugged, festival a ingresso gratuito nato dall'esperienza di Spaghetti Unplugged. Per quattro giorni il programma intreccia concerti, performance, incontri, laboratori, sport e attività dedicate all'inclusione e alla partecipazione del territorio. Sul palco si alterneranno artisti appartenenti a generazioni e scene differenti: si parte il 3 settembre con Twentyone21, Idra Rxx e Hmemberz, mentre il 4 sarà la volta di Chadia Rodriguez e Polemica. Il 5 settembre spazio a Tormento, figura storica dell'hip hop italiano, insieme a SASV; chiuderanno il festival il 6 settembre i Flaminio Maphia, con i loro successi degli anni Duemila, e Sherol Dos Santos. Tra gli appuntamenti anche la terza edizione della Dance Battle “Dance Your Style”, dedicata alla danza urban e realizzata in collaborazione con Officina Danza Ottavia, con premi e opportunità di formazione per i partecipanti.

Orari: dalle 17.00 alle 02.00

Indirizzo: via Casal del Marmo 216 Vinòforum Dal 7 al 13 settembre, Piazza di Siena a Villa Borghese accoglierà uno dei punti di riferimento della scena gastronomica romana con Vinòforum 2026. Per sette serate, dalle 19 a mezzanotte, con chiusura all’una il venerdì e il sabato, la manifestazione riunirà vino, cucina e mixology in un percorso pensato tanto per gli appassionati quanto per chi vuole semplicemente trascorrere una serata diversa. Il programma comprende circa 3.200 etichette, degustazioni guidate, masterclass, food show e le Cene d’Autore, con chef, maestri pizzaioli e bartender chiamati a costruire menu e percorsi speciali. Non mancheranno inoltre i temporary restaurant: 21 ristoranti della scena capitolina trasferiranno per l’occasione le proprie cucine nel cuore di Villa Borghese, offrendo una panoramica sulla gastronomia contemporanea della città. Orari: dalle 19:00 a mezzanotte; venerdì e sabato fino all’1:00

Indirizzo: Piazza di Siena, Villa Borghese