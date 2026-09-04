Le Milky Nails lasciano spazio a nuove interpretazioni: dalle Soap Nails alle Lip Gloss Nails, passando per le Oyster Nails e le Coconut Jelly Nails.

Le Milky Nails hanno rappresentato alla perfezione il desiderio di unghie curate, luminose e naturali. Il loro finish lattiginoso e semi-trasparente ha conquistato celebrity come Hailey Bieber e Nicola Peltz Beckham, trasformandole in una delle manicure più richieste nei saloni.

Oggi, però, la tendenza non scompare: si evolve. L'estetica clean continua a dominare il panorama beauty, ma con nuove texture, riflessi e giochi di luce che rendono le unghie ancora più sofisticate e contemporanee.

Soap Nails: l'alternativa più chic

Se c'è una manicure candidata a raccogliere l'eredità delle Milky Nails, sono senza dubbio le Soap Nails. Il loro punto di forza è un effetto ultra brillante che ricorda la superficie lucida di una saponetta bagnata: un rosa delicato, quasi impercettibile, abbinato a un top coat extra glossy.

Il risultato è raffinato, pulito e incredibilmente versatile. Piacciono perché fanno apparire le mani curate senza risultare eccessive, incarnando alla perfezione il concetto di "your nails but better".

Lip Gloss Nails: l'effetto labbra lucide sulle unghie

Direttamente dall'universo della clean beauty arrivano le Lip Gloss Nails. La manicure si ispira all'effetto volumizzante e luminoso di un gloss per labbra, con riflessi trasparenti e una brillantezza quasi liquida.

A differenza delle Milky Nails, che puntano su una coprenza delicatamente lattiginosa, le Lip Gloss Nails lasciano intravedere maggiormente l'unghia naturale, regalando un aspetto fresco e leggerissimo.

Coconut Jelly Nails: la versione estiva delle Milky Nails

Tra le novità più interessanti del momento ci sono le Coconut Jelly Nails, una manicure che riprende la morbidezza delle Milky Nails ma la rende più trasparente e luminosa. L'effetto finale ricorda l'acqua di cocco: bianco, fresco e leggermente jelly.

Perfette per chi ama le tonalità neutre ma desidera qualcosa di più moderno e meno cremoso rispetto alle classiche manicure lattiginose.

Oyster Nails: la nuova ossessione per l'autunno

Se le manicure minimal stanno diventando sempre più sofisticate, le Oyster Nails rappresentano il passaggio successivo. Ispirate all'interno delle conchiglie, combinano una base grigio-perla con riflessi cromati e madreperlati.

L'effetto è elegante ma contemporaneo: una valida alternativa per chi vuole abbandonare i classici nude senza rinunciare alla raffinatezza.

Cat Eye French: la french manicure si reinventa

Anche la french manicure sta vivendo una nuova stagione grazie alle Cat Eye French Nails. In questa versione, la classica punta bianca viene sostituita da riflessi magnetici e cangianti che catturano la luce creando un effetto tridimensionale.

È una proposta ideale per chi desidera un look più creativo pur restando nell'universo delle manicure eleganti e portabili.

Il futuro delle manicure sarà sempre più luminoso

Più che una vera sostituzione, quello che stiamo osservando è un'evoluzione delle Milky Nails. La parola d'ordine resta naturalezza, ma interpretata attraverso nuove texture e finiture: lucide come il vetro, trasparenti come un gloss o impreziosite da riflessi perlati.

Le manicure del 2026 non cercano l'effetto wow a tutti i costi, ma puntano su dettagli sofisticati che esaltano l'aspetto sano e curato dell'unghia.