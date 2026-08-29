Kaia Gerber, Margaret Qualley e tutte le star meglio vestite della settimana!
Se c'è una cosa che le celebrity sanno fare bene è trasformare un'apparizione pubblica in una vera e propria passerella. Questa settimana, a conquistarci sono state Kaia Gerber e Margaret Qualley, due attrici e modelle che, seppur con estetiche molto diverse, hanno dimostrato ancora una volta quanto sia importante trovare il giusto equilibrio tra abito, accessori e soprattutto...personalità. Dalla couture dall'allure cinematografica di Chanel a un little black dress dal sapore vintage, passando per una proposta Givenchy decisamente romantica, ecco i look che ci hanno fatto innamorare.
Kaia Gerber e il nuovo volto del little black dress
In occasione dell'evento dedicato a Roger Federer all'US Open, la modella ha indossato un modello Donna di Yana Matkivski, caratterizzato da una costruzione aderente che unisce la linea di un body a quella, più rigorosa, di una pencil skirt.
Il risultato è una silhouette scolpita, essenziale e decisamente anni Novanta. Gli accessori seguono la stessa direzione, tra i mules di Paris Texas e gli occhiali da sole Khaite x Oliver Peoples. A dare una nota ancora più cool è la borsa Fendi Baguette, proveniente dalla collezione Autunno/Inverno 2026 firmata da Maria Grazia Chiuri.
Margaret Qualley, una cascata di paillettes firmata Chanel (e i chiacchierati sandali barefoot)
Per la première londinese di The Dog Stars, Margaret Qualley ha scelto di affidarsi a Chanel, con un look che sembra fatto apposta per accompagnare una serata sul red carpet. L'attrice infatti ha indossato un abito della collezione Resort 2027, interamente ricoperto da paillettes nere che seguono il corpo e scendono lungo la silhouette creando un movimento "quasi liquido".
A completare il look, un accessorio decisamente meno convenzionale che ha fatto decisamente parlare : i sandali barefoot della stessa collezione Chanel, già diventati uno degli elementi più riconoscibili della Resort 2027. Un dettaglio inaspettato che aggiunge contemporaneità a un abito dall'attitudine hollywoodiana.
Vogliamo citare tra i look più belli della settimana anche quello di Olivia Dean, che per il suo tour The Art of Loving a Toronto ha scelto un abito in maglia di pizzo della collezione Autunno/Inverno 2026 di Givenchy by Sarah Burton.
Le best dressed della settimana sono ancora tutte da scoprire! Ecco i nomi che ci hanno fatto innamorare negli ultimi sette giorni.
Kaia Gerber, Margaret Qualley e tutte le Best Dressed of the Week!
Kaia Gerber in YANA MATKIVSKI
Credits: Getty Images
Margaret Qualley in CHANEL RESORT 2027
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Olivia Dean in GIVENCHY
Credits: Courtesy of Press Office
Nicole Kidman in CHANEL
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Michelle Monaghan in BEVZA
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Sarah Pidgeon in KHAITE e BALENCIAGA bag
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Priyanka Chopra in A.W.A.K.E. Mode Spring 2026
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Joey King in MIU MIU
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Dakota Fanning in THE ROW e orologio CARTIER
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