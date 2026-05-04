Dall’abito color oro di Gucci del 2003 a quello total black di Balenciaga sfoggiato lo scorso anno: tutti i look scelti in passato dalla co-chair del Met Gala 2026.

Mancano poche ore all’inizio del Met Gala 2026, l’evento benefico che raccoglie fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, e, come da tradizione, è già partito il toto-look.

Cosa indosseranno le celeb su quello che di fatto è uno dei red carpet più attesi dell’anno? È ancora troppo presto per saperlo, ma una cosa è certa: Nicole Kidman, co-chair dell’evento insieme a Anna Wintour, Beyonce e Venus Williams, è destinata ad essere una delle protagoniste indiscusse della serata.

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Eh sì, perchè basta fare un salto indietro alle sue precedenti apparizioni al Met Gala e rivedere le mise che l’attrice premio Oscar ha sfoggiato nelle scorse edizioni per avere la certezza che anche questa volta saprà essere all’altezza delle aspettative.

Del resto il tema di quest’anno, “Fashion is Art”, sembra proprio cucito su misura per lei, dato che sin dall’inizio della sua carriera ci ha regalato styling iconici sia dentro che fuori dal set.

E noi, in attesa di scoprire come interpreterà questo nuovo dress-code, abbiamo voluto ripercorrere la sua storia al Met Gala attraverso alcuni dei suoi look più memorabili.



Nicole Kidman: tutti i look favolosi indossati al Met Gala

Una delle sue prime apparizioni al Met Gala è avvenuta nei primi anni Duemila, più precisamente nel 2003 quando, mano nella mano con il collega Adrien Brody, ha calcato il tappeto rosso con un abito monospalla tempestato di cristalli di Gucci, realizzato da Tom Ford.

Qualche anno più tardi, nel 2005, è tornata a vestire i panni di co-presidente della raccolta fondi. Per l’occasione ha optato per un abito lungo senza spalline blu navy con ricami di perline della collezione Haute Couture di Chanel firmata Karl Lagerfeld.

A oltre 10 anni di distanza, nel 2016, eccola ritornare al Met Gala, questa volta insieme all’ormai ex-marito Keith Urban. Il suo look? Un abito nero con dettagli scintillanti di Alexander McQueen, perfettamente in linea con il tema di quell’edizione “Manus x Machina: Fashion in the age of Technology”.

Nel 2023 Nicole Kidman si è aggiudicata un posticino nella lista delle celeb “best dressed” della serata con un abito in chiffon rosa cipria di Chanel, ricoperto di piume e con un lungo strascico. Lo stesso abito che qualche anno prima aveva sfoggiato nel famoso sport del profumo “Chanel N°5” diretto da Baz Luhrmann.

E se nel 2024 aveva optato per un look da vera diva, un abito di Balenciaga dalla silhouette scultorea, realizzato dal direttore creativo dell’epoca e completato da lunghi guanti bianchi e gioielli preziosi.

Lo scorso anno ci aveva deliziato con un’altra creazione di Balenciaga. Per interpretare il tema, “Superfine: Tailoring Black Style”, infatti, l’attrice ha optato per una reinterpretazione di un abito couture della collezione del 1952, rigorosamente total black, che ha richiesto oltre 700 ore di lavoro.

Foto: GettyImage